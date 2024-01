XV de France. 10 essais, 111 points : homme du moment, Nolann Le Garrec s’assure-t-il une place pour le Tournoi ?

Nolann Le Garrec réalise une première partie de saison assez exceptionnelle. Suffisant pour être appelé dans la liste des 34 qui prépareront le Tournoi des 6 Nations, et plus si affinités ?

Connaissez-vous la loi des séries ? En prenant le sens positif de l’expression, elle veut que des événements se reproduisent à des intervalles de temps réguliers, une fois que la machine est lancée. Comme si le bien attirait le bon, et le mal, le plus sombre… Une idée que l’on retrouve bien souvent dans le monde du sport, ou des buteurs peuvent enchaîner des mois de disette avant de, après le déclic, planter à la pelle match après match. D'où l'importance du mindset.

C’est un peu ce semble vivre Nolann Le Garrec en ce moment. A l’exception d’un doublé lors de la 1ère journée de Top 14, le Vannetais d’origine n’avait ensuite plus marqué pendant 8 matchs. Rien d’alarmant pour un demi de mêlée, d’autant que le gamin de 21 ans brillait tout de même et semblait, match après match depuis le début de saison, maturer dans son jeu.

L'homme du moment

Et puis, pour finir de nourrir cette confiance qui semblait le gagner cette saison, le prodige du Racing connut le fameux déclic contre les Harlequins à l’Arena. Une pelouse rapide et un adverse très joueur : l’idéal pour se mettre en évidence, préparer ses courses de soutien et inscrire un doublé.

La suite ? Ce sont tout simplement 8 essais marqués sur les 6 derniers matchs par Nolann Le Garrec. Sur l’ensemble des élites européennes, personne ne fait mieux sur la période.

Suffisant pour être appelé dans la liste des 34 qui prépareront le Tournoi des 6 Nations ? Il y a de quoi le penser, d’autant que l’absence d’Antoine Dupont et la blessure de Baptiste Serin dégagent fortement le terrain.

"Tout rugbyman français espère être dans la liste de l’équipe de France . Tout le monde est un peu impatient, moi aussi. C’est mon rêve donc à chaque fois qu’il y a une liste, je suis à l’écoute pour voir si mon nom sera cité, expliquait le Racingman à RMC Sports. Je me suis donné les moyens, sur cette première partie de saison, de pouvoir en faire partie. Je suis presque satisfait à 100% de ce que j’ai fait même si j’aimerais qu’on soit un peu mieux en Coupe d’Europe (…) Je continue de progresser, je suis content de mon évolution."

Et même si la concurrence reste rude à ce poste le plus fourni de l’Hexagone (Lucu, Couilloud, Jauneau…), celui qui a déjà inscrit 111 points cette saison devrait voir la balance pencher en sa faveur pour être dans le groupe. Puisse-t-il bousculer la hiérarchie établie par les deux Mondialistes et connaître enfin sa première cape, désormais. Il n’a en tous cas jamais semblé être aussi proche du but…