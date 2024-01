VIDÉO. Maestro à la baguette, Dupont a-t-il récité le meilleur rugby de sa saison lors d’Ulster - Toulouse en Champions Cup ?

Percutant et altruiste, Antoine Dupont a livré une merveilleuse partition avec le Stade Toulousain en Ulster pour illuminer la Champions Cup.

Le petit génie du rugby français revient sur le devant de la scène. Alors qu’il avait été critiqué, injustement pour certains, ces derniers mois, Antoine Dupont a livré un match bluffant en Irlande.

Lors d’Ulster - Stade Toulousain, ce samedi, le demi de mêlée a été l’un des principaux artisans de la victoire des Rouge et Noir. Ainsi, ils quittent l’Irlande du Nord avec 5 points en poche et restent premiers de leur poule. Score final : 24-48.

Dupont, à l’heure du remaniement

Dans un premier temps, le tableau des scores parle en sa faveur. À la 35ᵉ et 47ᵉ minute, le demi de mêlée du XV de France est allé en Terre promise à deux reprises. Dans son style le plus pur, Antoine Dupont inscrit ses deux essais après une situation où il arrive au soutien d’un camarade. Limpide.

Ensuite, le Toulousain est impliqué sur deux autres réalisations de son équipe. Si Mauvaka lui a offert un joli essai en première période, Dupont lui rend la monnaie à la 52e minute en partant petit côté sur une touche, pour la remettre à son talonneur. Imperturbables, Antoine Dupont et Peato Mauvaka auront été les deux hommes forts de la rencontre en Ulster.

Quatre minutes après, il tente une relance et une course en travers. Il aspire complètement le centre irlandais et fixe les deux adversaires qui défendaient au large. Mathis Lebel comprend la combine et croise avec Dupont, la défense de l’Ulster est prise à contre-pied et remet à Alexandre Roumat qui conclut l’action.

Le Ministre, à l’intérieur du jeu

Dans le jeu, l’importance du demi de mêlée s’est également fait sentir. En 15 courses, il gagne 127 mètres sur l’intégralité du match. Ainsi, l’ancien Castrais gagnait en moyenne 8,5 mètres à chaque fois qu’il décidait d’attaquer la ligne, record du match. Au-delà de sa réussite personnelle, Antoine Dupont a aussi su jouer avec les autres. Il a battu 4 défenseurs adverses pour distiller 3 offloads. Là aussi, c’est un record.

Très en forme sur cette campagne européenne, Antoine Dupont paraît revenir à son meilleur niveau. Ce dimanche matin, le Stade toulousain est la seule équipe française, avec le LOU Rugby, à être d’ores et déjà sûre d’être qualifiée en phase finale de Champions Cup.

Désormais, l’objectif est clair : glaner tous les points possibles afin de jouer cette dernière à domicile. Pour y parvenir, il faudra assurer contre Bath la semaine prochaine, à Toulouse. Face à Finn Russell et ses coéquipiers, les Toulousains voudront signer une campagne exemplaire en poule.

