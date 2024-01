VIDEO. RUGBY. 💪 L'accueil musclé réservé à Antoine Dupont par l'équipe de France à 7

Antoine Dupont est à Marcoussis ce mercredi pour une premiÚre prise de contact avec les joueurs de l'équipe de France à 7. Il a eu droit à un accueil musclé.

Antoine Dupont est Ă Marcoussis ce mercredi pour rencontrer ses coĂ©quipiers de l'Ă©quipe de France Ă 7. Le demi de mĂȘlĂ©e du Stade Toulousain fait en effet partie des 17 joueurs retenus pour un stade de prĂ©paration au CNR du 2 au 5 janvier. Il a pu notamment y retrouver un autre Ă©lĂ©ment de Toulouse, Nelson EpĂ©e.

Une premiÚre prise de contact pour le capitaine du XV de France qui retournera ensuite à Toulouse en vue du match de Top 14 face à Lyon dans le cadre de la 12e journée. Dupont intégrera France 7 à plus long terme à la fin du mois de janvier aux dépens des Bleus et du Tournoi des 6 Nations 2024.

S'il n'a sans doute pas encore eu le temps de se familiariser avec toute l'organisation du groupe sur le terrain, il a pu découvrir la bonne ambiance qui y rÚgne. Ses futurs coéquipiers lui ont en effet réservé un accueil "musclé" à base de burpees. Un bon échauffement avant d'en baver un peu sur le pré.

Dupont va en effet devoir se mettre au diapason de ses coĂ©quipiers, tous rompus Ă cette discipline si exigeante et intense. Si le demi de mĂȘlĂ©e est un rugbyman hors norme Ă XV, le Seven demande encore plus d'efforts. Il faut non seulement pouvoir tenir physiquement mais aussi conserver de luciditĂ© quand on est dans le rouge.

"C'est un joueur qui vient s'exposer et qui sort de sa zone de confort, a commenté le sélectionneur de France 7 JérÎme Daret. Il a envie d'en découdre." Il explique que l'équipe possÚde une méthodologie d'intégration des joueurs qui se fait de maniÚre trÚs naturelle. L'accent est mis sur la communication afin de rapidement transmettre l'information.

C'est important pour rassurer les nouveaux venus. C'est une discipline qui demande aussi beaucoup de prĂ©cision, comme a tenu Ă le rappeler Paulin Riva. "Le vrai sujet c'est de l'amener Ă vraiment supporter la charge de travail. Ça n'a rien Ă voir avec les compĂ©tences d'Antoine. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir exister dans ce jeu", ajoute le technicien.

Le capitaine du XV de France va devoir prouver sa valeur et montrer comme les autres qu'il peut apporter quelque chose Ă l'Ă©quipe. Il n'y aura pas de passe-droit pour le meilleur joueur du monde 2021. Les premiers entraĂźnements vont certainement piquer avant plusieurs tests grandeur nature lors des Ă©tapes de Vancouver puis de Los Angeles.