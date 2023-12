Des joueurs millionnaires dans le rugby ? Antoine Dupont n'en est pas si loin !

Comme lors de chaque fin d'année civile, il est l'heure de tirer les premiers bilans. Ici, voyons voir quels sont les dix joueurs les mieux payés au monde.

Quatre Springboks, un seul français...

Couronnés pour la deuxième fois consécutive sur la scène mondiale, les hommes d'Erasmus ont joui d'une attractivité folle sur le marché des transferts. Ainsi, lorsque le média gallois Walesonline a dévoilé le classement des dix joueurs les mieux payés de la planète, trois Sud-Africains y figuraient.

Le dernier de cette liste était le premier il y a encore quelques saisons ! Handre Pollard, qui joue actuellement pour les Tigers de Leicester, gagne 702 000€ par an. En 2019, ce dernier était en Top 14 du côté du MHR, avec 1,2 million d'euros de perçu. Bien qu'il ait connu des saisons plus compliquées lors de son premier titre de champion du monde, il a démontré lors de la dernière édition qu'il était encore taillé pour le plus haut niveau.

Ensuite, pas moins de trois Springboks figurent dans le Top 5, à commencer par le nouveau chouchou de l'Arena, Siya Kolisi. Le capitaine de l'Afrique du Sud tutoie le million, avec 978 000€ en une saison. Cette somme hors du commun le place comme le joueur le mieux payé du championnat de France.

Viens après Faf de Klerk sur la première place du podium, qui est le premier joueur à gagner plus d'un million d'euros, avec 1 035 000€ de gagné avec les Yokohama Canon Eagles. Ce dernier imite Cheslin Kolbe, qui s'est également exilé au pays du soleil levant pour toucher 1 077 000€ avec l'équipe de Suntory Sungoliath. Il est le second joueur le mieux payé du monde.

Néanmoins, si ces derniers ne sont probablement pas les tous meilleurs du monde, Antoine Dupont est le seul français de cette liste. Le capitaine du Stade Toulousain n'est qu'à la huitième place, après une année 2023 bien chargée. Il perçoit pas moins de 805 000€, d'un point de vue purement sportif ! Très sollicité à côté des terrains, Dupont a sûrement généré plus de revenus.

Les anglo-saxons et la Premiership toujours attractifs

Depuis ces dernières années, la Premiership connaît des difficultés financières, notamment dues à l'affaiblissement des revenus de la fédération anglaise. De ce fait, un exil des joueurs britanniques vers le Top 14 s'est opéré grandement cette saison.

Parmi eux, l'ouvreur gallois aux 116 sélections, Dan Biggar, a décidé de rejoindre le RCT la saison dernière. Et il faut dire que le joueur de 34 ans a été bien reçu sur la rade, avec un joli chèque annuel de 920 000€, le plaçant à la sixième place de cette liste.

Ensuite, parmi les joueurs évoluant en Premiership, nous retrouvons le troisième ligne Steven Luatua de Bristol, avec 713 000€ de gain. Il devance tout juste Pollard. À égalité avec Biggar, le géant anglais Maro Itoje ! Le deuxième ligne des Saracens, qui faisait de l'œil aux écuries du Top 14, est l'une des stars du XV de la Rose. Toujours à 920 000€, l'ouvreur et centre des Sarries Owen Farrell reste encore une fois le joueur anglais le mieux payé.

Pour finir, la première place n'est pas destinée à un All Black ou bien une star australienne, mais plutôt à un habitué du Top 14 ! En effet, Finn Russell est l'heureux élu, et celui qui a porté le maillot du Racing 92 pendant cinq saisons gagne désormais 1 150 000€ du côté de Bath. D'ailleurs, son adaptation semble se passer au mieux de l'autre côté de la Manche, car il est troisième meilleur réalisateur du championnat.

Le classement complet