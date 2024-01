RUGBY. Joël Jutge, responsable des arbitres, ''ne cautionne pas'' les propos d'Antoine Dupont !

Au "lendemain" de la Coupe du monde en France, le responsable des arbitres de Word Rugby, Joël Jutge, est revenu sur la sortie médiatique d'Antoine Dupont, qu'il n'a pas appréciée.

À l'occasion d'une interview avec le Midi Olympique, le responsable des arbitres de World Rugby est revenu sur le parcours de l'équipe de France, avec son lot de désillusions et de polémiques arbitrales.

Vous êtes non sans savoir que lors du quart de finale opposant nos Bleus aux Springboks, les coups de sifflets de Ben O'Keefe ont été particulièrement critiqués. À tel point, que cela a provoqué un véritable ras de marré sur les réseaux sociaux. Un incident regrettable, certes, mais qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de Joël Jutge.

''Je ne peux pas cautionner ce qu’a dit Antoine Dupont''

En conférence de presse quelques minutes après le coup de sifflet finale, crucifiant le XV de France face aux futurs champions du monde, Antoine Dupont avait réagi. Le capitaine des Bleus avait alors prononcé ces mots : "Il y a des situations claires et évidentes qui n'ont pas été sifflées, mais je n'ai pas envie de faire l'aigri... Je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l'enjeu."

Quelques mois plus tard, le responsable des arbitres internationaux est revenu sur ces mots, qui ne sont pour lui loin d'être anodin : "En tant que responsable des arbitres, je ne peux pas cautionner ce qu’a dit Antoine Dupont, car cela a donné lieu à un mouvement d’abus et de haine terrible en ligne à l’égard de Ben (O'Keeffe)." (Rugbyrama)

Néanmoins, Joël Jutge tempère au vu de sa relation avec le demi de mêlée toulousain : "Mais je connais l’homme, et je n’ai aucun doute sur ses valeurs morales et sur la façon dont il perçoit les échanges entre arbitres et joueurs. C’est un immense champion et une personne bien que nous respectons, mais je le répète, je ne cautionne pas ce qu’il a pu dire ce jour-là, même si nous savons tous qu’il a été soumis à une énorme pression pour revenir suite à sa blessure."

La sécurité des arbitres avant tout

Une fois le cas Dupont passé, Joël Jutge est bien évidemment revenu à l'essentiel, à savoir la sécurité des arbitres et les débordements récents observés sur les terrains de rugby. Ce dernier explique :

"J’avais prévu qu’en cas d’élimination de la France dès les quarts, ce serait difficile pour nous, en raison de l’émotion qu’elle susciterait. Pour tout dire, j’avais pensé qu’il faudrait peut-être en arriver à protéger physiquement nos arbitres, parce que je sentais une dérive arriver, avec cet engouement très fort derrière le XV de France. [...] Ça n’a pas été nécessaire car la sécurité au Stade de France fonctionne très bien. Mais il ne faut pas cacher que les jours qui ont suivi le quart de finale furent difficiles."