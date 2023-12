VIDEO. RUGBY. Avec son triplé contre Oyonnax, Le Garrec (Racing 92) fait des clins d’œil à s’en péter la rétine à Galthié

Auteur de 6 essais sur les 3 derniers matches, Nolann Le Garrec peut-il faire son trou avec le XV de France pour le 6 Nations ?

Il a beau ne jamais pleuvoir à la Paris La Défense Arena, Nolann Le Garrec marche sur l’eau en ce moment. Sur ses 3 derniers matches, le demi de mêlée francilien a inscrit la bagatelle de 6 essais. Face à Oyonnax, ce samedi à domicile, il a réalisé un triplé lors de la large victoire de sa formation (66-10).

Considéré comme un OVNI depuis un moment, Le Garrec a souvent vu sa route en Bleu être barrée par la concurrence. Il faut dire qu’à ce poste, les talents aux profils variés ne manquent pas. D’autant plus, des hommes aux qualités similaires à lui, comme Baptiste Couilloud, sont déjà intégrés au groupe France et ont la primauté de l’ancienneté.

Cependant, les cartes vont être largement rebattues avec le nouveau mandat de Fabien Galthié. Désormais, le sélectionneur des Bleus doit penser au groupe qu’il emmènera en Australie en 2027. De plus, l’absence d’Antoine Dupont pour les prochaines échéances permet d’essayer plus méthodiquement des têtes moins habituelles dans l’effectif tricolore.

Le Garrec, le Bleu travaille

À seulement 21 ans, Le Garrec sait qu’il a justement une carte à jouer. Déjà appelé à plusieurs reprises durant le mandat de l’ancien Columérin, il fait partie de la liste de joueurs affectionnés par Galthié. En 2022, il avait même connu sa première sélection à l’occasion d’une tournée victorieuse au Japon.

Présent sur le banc français lors du France - Italie joué en février dernier, Fabien Galthié ne l’avait finalement pas fait rentrer sur la pelouse. La faute à un match plus compliqué que prévu où Antoine Dupont est resté pour garder le lead. Cependant, le technicien avait rappelé, en conférence de presse, que le Breton était bel et bien dans les plans des Bleus :

Il a désormais un vécu avec nous, c’est tout l’intérêt du groupe à 42. Avec les U20 ans, il était déjà venu travailler avec nous. C’est important de l’intégrer.[...] On sent qu’il a une forme de maturité. On n’est pas obligé d’attendre.”

Pas appelé pour préparer le mondial, après une fin de saison 2022-2023 moins probante, il a vu Baptiste Serin passer devant lui dans la hiérarchie tricolore. Triste hasard du destin, le Racingman semble particulièrement frais depuis le forfait du demi de mêlée toulonnais, pour les prochains rendez-vous à Marcoussis.

Dorénavant, il paraît bien parti pour intégrer le groupe qui préparera le prochain Tournoi des 6 Nations. Dans la balance, Baptiste Couilloud et Maxime Lucu semblent être les favoris pour l’accompagner. Mais alors, sera-t-il capable de faire son trou pour prétendre à de nouvelles feuilles de matches ? Affaire à suivre…

