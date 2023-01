RUGBY.‘‘Antoine a révolutionné le poste’’, Le Garrec dans les pas de Dupont en équipe de France

Par ses qualités ballon en main et sa vista, Antoine Dupont inspire déjà les plus jeunes talents de la planète rugby.

Qu’elle semble loin cette époque, celle où un bon 9 était avant tout un distributeur d’exception. En regardant la réussite des Dimitri Yachvili et Aaron Smith, le talent de l’électrique Joost van der Westhuizen paraissait être l’exception qui confirmait la règle. Ce type de demi de mêlée, excentrique, audacieux et parfois inquiétant, ceux qui avaient pour habitude de mettre des valises au lieu d’en prendre. Bref, il n’était pas la norme. “N’était” ? Oui car, visiblement, ce temps est révolu et il faut désormais en parler au passé. Dans un rugby toujours plus intense et où les gabarits moyens et la technique des joueurs sur le pré ne cessent d’augmenter, les choses évoluent. Le facteur X, celui qui a (peut-être) changé la donne, vient tout droit des Hautes-Pyrénées. Il s’agit évidemment d’Antoine Dupont.

En marge du rassemblement du XV de France, c’est tout du moins l’idée qu’a semblé mettre en avant Nolann Le Garrec. Évoluant au même poste que le Toulousain, il n’en reste pas moins de 6 ans son cadet. Ainsi, quand Antoine Dupont a commencé le rugby professionnel, avec Castres à 18 ans, le Racingman était encore dans sa Bretagne natale. Il évoluait au RC Vannes et n’avait alors que 12 ans, mais il touchait déjà au ballon grâce à la passion de son père, Goulven Le Garrec, ancien joueur du côté de l’UBB et du RCV. Avec un tel écart, il y a fort à parier que l’Alto séquanais s’est en partie inspiré de ce qu’il a vu de son adversaire en club. Pour rappel, cela ne fait qu’un peu plus de deux ans que le joueur de 20 ans a débuté en Top 14. Plus précisément, Nolann Le Garrec a disputé son premier match professionnel le 22 novembre 2020 face au Stade Rochelais.

Avec la volonté de progresser aux côtés du natif de Lannemezan, Nolann Le Garrec ne s’inquiète pas. Selon lui, c’est “une chance d’avoir ce joueur à mon poste aujourd’hui en France et surtout de le côtoyer en sélection”. Tout du moins, c’est ce qu’il déclare dans des propos rapportés par le Midi Olympique. Plus en détail, il déclare également ceci :

À sa façon, Antoine a révolutionné le poste, avec les qualités qui sont les siennes. On sent aujourd’hui son influence sur beaucoup de numéros 9 dans le championnat de France. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de choses à tirer de son jeu pour s’en inspirer. Mais la meilleure façon d’y parvenir, c’est de se l’approprier en fonction de son propre profil.[...] Il y a des choses qu’Antoine peut faire et pas d’autres. Voilà pourquoi je parlais de trier en l’observant. Antoine est analysé par tout le monde maintenant. À nous, les autres demis de mêlée, de progresser en partie grâce à lui.”

