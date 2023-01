15 de France. Le Garrec ou Coly, qui sera la doublure idéale d’Antoine Dupont pendant le 6 Nations ?

La liste de Fabien Galthié est sortie ! Ce dernier nous a surpris en décidant de convoquer Léo Coly, de Montpellier, et le joueur du Racing 92, Nolann Le Garrec. Mais qui aura l'étoffe de suppléer Dupont ?

Alors que Baptiste Couilloud, habitué au poste de troisième demi de mêlée dans la hiérarchie de l'équipe de France, ne figure pas sur la liste de Galthié, d'autres noms réapparaissent à seulement 8 mois de la Coupe du monde. En effet, le Lyonnais est légèrement blessé au cervical, mais est-ce vraiment la raison de sa non-sélection, ou bien ses dernières performances mitigées en sont la conséquence ? De plus, la doublure officielle d'Antoine Dupont, qui n'est autre que Maxime Lucu, est blessée au ligament de la cheville, et il devrait être absent 4 à 5 semaines, ce qui ne lui permettrait pas de commencer le Tournoi des 6 Nations. Avec ces deux absents, l'encadrement de l'équipe de France a décidé de faire confiance à la jeunesse, et également à la forme du moment de Le Garrec et de Coly, très en vue depuis le début de saison avec leurs clubs respectifs. Les deux joueurs ont déjà été appelés par Galthié, mais n'avaient cependant pas participé à la dernière tournée d'automne. Ce sera alors l'occasion de redistribuer un peu plus les cartes avant la Coupe du monde en France.

Deux cadres en Top 14

Malgré leur jeune âge, 20 ans pour Le Garrec et 23 ans pour Coly, les deux numéros 9 sont de véritables patrons dans leur club, devant des joueurs bien plus aguerris à ce niveau-là. En effet, pour le meneur du Racing 92, il a grillé la priorité à Teddy Iribaren, au profil moins percutant, mais avec énormément d'expérience et un jeu au pied fiable. Pour Coly, arrivé tout droit du Stade Montois où il a fait ses armes en Pro D2, il a dû faire face à la concurrence du champion du monde springbok avec le MHR, Cobus Reinach, sans trembler pour autant. Cette saison, Le Garrec a joué 13 matchs sur 14 en tant que titulaire, tandis que Coly a porté le numéro neuf à 9 reprises pour 14 matchs joués également. Des statistiques qui parlent d'elles-mêmes, pour des joueurs en excellente forme, bourrés de talent et qui débordent d'énergie.

Deux profils pas si différents

Lorsque l'on regarde les qualités des deux joueurs, beaucoup de similitudes apparaissent ! En effet, ces derniers ont tous les deux fait leurs premiers pas en professionnel à l'âge de 18 ans, ce qui est assez rare pour être souligné ! En Pro D2 pour Coly, qui lors de la saison 2018/2019 est entré plusieurs fois en jeu, puis a été titulaire à trois reprises, et en 2020 pour Le Garrec, qui faisait la doublure de Maxime Machenaud. Ensuite, ils ont aussi fait partie de l'équipe de France u20, avec une place de titulaire. Léo Coly a participé à la Coupe du monde en 2019, avec le sacre au bout, ce qui peut être de bon augure pour la Coupe du monde 2023 en France. Puis, Le Garrec a quant à lui représenté la France lors du Tournoi des 6 Nations, sur deux éditions, en 2020 et 2021. Maintenant, intéressons-nous au jeu de chacun, et encore une fois, des caractéristiques communes sont présentes. Les deux phénomènes aiment porter le ballon près des zones de ruck, rappelant un certain Antoine Dupont, ce qui incarne une menace constante pour les défenses. Cette qualité a mené Léo Coly à franchir 4 fois la ligne d'en-but cette saison en Top 14. Ensuite, les deux sont de véritables dynamiteurs dans le jeu de leur équipe, et ne sont pas dans un profil de gestionnaire, comme peut l'être Maxime Lucu. Néanmoins, ils possèdent un très bon jeu au pied, notamment de dégagement, et sont aussi à l'aise du pied droit que du pied gauche. Enfin, la vitesse d'exécution et la vision du jeu sont leurs principaux atouts, et c'est pour cela que nous voyons souvent les deux demis de mêlée dans l'avancée, en franchissant souvent le premier rideau. Pour finir, en supposant que chacun ait sa chance sous le maillot des Bleus, il sera intéressant de voir qui fera parler son talent au service du collectif, dans un effectif très bien rodé. Néanmoins, Léo Coly semble avoir une longueur d'avance sur Nolann Le Garrec, qui a tout de même 3 ans de moins que le Montpelliérain.

