15 DE FRANCE. Baptiste Couilloud a-t-il définitivement dit adieu à la Coupe du Monde ?

Habituel numéro 3 au poste derrière Antoine Dupont et Maxime Lucu, Baptiste Couilloud a vu hier les jeunes Coly et Le Garrec lui passer devant chez les Bleus.

15 de France. La liste des 42 joueurs pour le Tournoi des 6 Nations avec de nouvelles têtes dont Bielle-Biarrey et GailletonMardi, aux alentours de 18h, Fabien Galthié a annoncé la liste des 42 joueurs qui prépareront le Tournoi des 6 Nations. Et si certains cadres comme Mauvaka, Woki ou encore Villière sont absents pour diverses raisons (blessures notamment), un autre habitué est absent de cette liste : Baptiste Couilloud. Pourtant installé comme le numéro 3 au poste depuis des années derrière Dupont et Lucu (blessé également), le Lyonnais, qui n'a plus joué depuis le 31 décembre à cause d'une entorse aux cervicales, n'a pas été retenu dans le groupe. Un choix, qui, même s'il peut s'expliquer par le fait que le joueur de 25 ans n'a toujours pas repris l'entraînement en club, reste pour le moins surprenant. D'autant que celui-ci avait rassuré quant à sa participation pour le Tournoi, il y a de ça quelques jours. À la place de Lucu et Couilloud, Galthié a donc décidé de sélectionner deux jeunes pépites, Léo Coly (MHR), ainsi que Nolann Le Garrec (Racing 92).

15 DE FRANCE. Greg Townsend va-t-il rejoindre le staff des Bleus après la Coupe du Monde ? La nouvelle génération pour préparer l'après Coupe du Monde ?

Si aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un autre joueur que Maxime Lucu en doublure d'Antoine Dupont pour le Mondial, Fabien Galthié et son staff doivent également penser à l'après Coupe du Monde. Une nouvelle aventure qui se fera certainement sans le Bordelais, qui aura 34 ans en 2027. Et comme Baptiste Couilloud ne semble pas donner pleinement satisfaction en équipe de France (la faute également à un profil qui se rapproche grandement de celui d'Antoine Dupont), l'on peut logiquement penser que l'idée serait d'installer dès à présent l'un des deux joueurs comme le numéro 3, puis comme le futur numéro 2 au poste. De plus, que ce soit Coly (4 essais en 14 matchs), ou bien Le Garrec (2 essais et 33 points inscrits en 14 matchs), ces jeunes semblent prêts pour le très haut-niveau. D'autant qu'à l'inverse du joueur du LOU, les deux hommes peuvent buter : un atout de plus, surtout au niveau international. Mais alors quoi, Baptiste Couilloud a-t-il définitivement dit adieu à la Coupe du Monde ? Cela dépendra des performances des autres 9 durant le Tournoi, mais également de celles du Lyonnais en club. Mais une chose est sûre, la convocation de Coly et Le Garrec n'annoncent rien de bon pour Baptiste Couilloud...

Le débat brûlant : Jaminet ou Ramos à l'arrière du 15 de France pour le 6 nations ?