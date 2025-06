Du rugby à l’ultra-trail, ce papa d’un jeune rugbyman continue de repousser ses limites avec ‘‘Une course pour Naël’’

Après la disparition de son fils, atteint d’un cancer incurable, Cyrille Vaillant continue de mettre en lumière la recherche sur les cancers pédiatriques.

Le combat contre la maladie n’est pas fini. Après le décès de son fils Naël, parti à seulement 12 ans en août dernier, Cyrille Vaillant continue de se battre en faveur de la recherche contre les cancers pédiatriques. De plus, il souhaite médiatiser la lutte des enfants atteints d’un gliome infiltrant du tronc cérébral, dont souffrait le jeune rugbyman héraultais, ou de tout autre cancer. Jusqu’alors, le monde du rugby lui avait apporté son soutien et il espère bien que l’ovalie reste aux côtés de lui, sa femme et la tante du jeune garçon qui mènent toujours le combat.

RUGBY. Pour son fils atteint d’une maladie rare, ce papa va courir plus de 700 km en 17 jours

Le rugby comme soutien

Pour obtenir des fonds et acquérir de la visibilité, Cyrille veut continuer à mener à bien des projets fous. Combatifs, lui et son fils étaient au cœur d’aventures à l’engagement XXL, comme lorsqu’il a relié Montpellier à Rome à pied sur plusieurs centaines de kilomètres. “Nous sommes une jeune association, avec peu de moyens. Du coup, on a décidé de reporter à 2026 ce qui nécessitait le plus de fonds”, confie le père de celui qui était passionné du MHR.

Par ailleurs, le club ciste n’a jamais arrêté de soutenir les projets liés à l’association “Une course pour Naël”. Cyrille Vaillant rappelle avec reconnaissance et amitié le lien que lui, son fils et les personnalités du club ont noué. “Le MHR a toujours été là, ils ont essayé de nous mettre en valeur, au GGL Stadium et avec l’association”, affirme le coureur invétéré. Beaucoup de joueurs de l’effectif professionnel se sont manifestés pour venir en aide au jeune passionné, qui touchait la gonfle depuis ses cinq ans. Après le départ de Naël, les joueurs s'étaient entrainés avec un t-shirt : "À jamais notre super héros".

D’autant plus, certaines grandes figures du club héraultais sont également venus soutenir le combat de Naël, à l’image de l’iconique Fulgence Ouedraogo : “Fufu, c’est un mec en or. Il suffit que j’ai besoin d’un petit truc, d’un maillot ou de quoi que ce soit, il va faire en sorte de le trouver et de me le mettre de côté.” Le monde du rugby dans son ensemble a impressionné ce père au grand cœur, puisque même l’ovalie italienne lui a fait preuve d’un grand soutien au cours de ses défis sportifs, qui l’ont amené de l’autre côté des Alpes.

Une course pour Naël à travers le monde !

Parmi les projets les plus notables, les ascensions et descentes du Mont Blanc, d’un versant à l’autre en aller-retour, reste l’une de ses ambitions phares. Au-delà de ça, le papa espère aussi pouvoir boucler le Trans-Australia prochainement. Cette course de plus de 3 800 km relie Sydney à Perth, en Australie, en une quarantaine de jours, obligeant les participants à parcourir l’équivalent de plus de deux marathons par jour. Amateur d’ultra-trail, Cyrille compte profiter de l’engouement suscité autour de cette discipline pour mettre en lumière l’aide à la recherche.

Voici donc comment lui est venu l’idée de parcourir tout le sud de l’Australie sur la Trans-Australie. Ce défi insensé pour le commun des mortels ne refroidit pas Cyrille Vaillant. “C’était la course qu’on s’était promis de faire avec Naël. C’est un gros morceau, mais le vrai combattant, ce n’était pas moi, c’était lui. Malgré la maladie, il a toujours eu le sourire ou le geste pour rire. Donc quand je fais une course, en réalité, c'est toujours ensemble qu’on se surpasse.” Par ailleurs, l’association ne se prête pas uniquement aux défis sportifs internationaux, mais s’ancre aussi dans le local.

Après les 700 km de course, ce papa rugbyman va gravir DEUX FOIS le Mont-Blanc pour son fils malade

À Bessan, commune de naissance de Naël, une course de 5 km sera organisée le 21 septembre 2025. Baptisée “Une course pour Naël”, elle vise à médiatiser la recherche autour des cancers pédiatriques et pourrait se répéter chaque année, afin de pérenniser le combat. Dans la Marne, du côté de Fismes où est né Cyrille Vaillant, une autre course solidaire dont “tous les bénéfices iront à la recherche” sera organisée prochainement. Par ailleurs, avant de partir rejoindre les étoiles, le petit rugbyman avait intégré un essai clinique unique en Italie.

Pour prendre connaissance du combat de Cyrille Vaillant, de ses proches et de l'association "Une Course pour Naël", n'hésitez pas à vous rendre sur leur page Facebook et Instagram.