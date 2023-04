Après les 700 km de course, ce papa rugbyman va gravir DEUX FOIS le Mont-Blanc pour son fils malade

Alors qu’il avait déjà relié Paris à Montpellier en 12 jours de course, Cyrille Vaillant va tenter de venir à bout du Mont-Blanc sous toutes ses coutures.

“Ça n’a jamais été fait.” Dans les prochains mois, cet ancien légionnaire va tenter de monter le Mont-Blanc, pour le redescendre depuis l’autre flanc, avant de revenir sur ses pas. Quand il nous présente son projet, les sourcils se haussent par étonnement. Pas que l’on ne croit pas aux capacités de Cyrille Vaillant à se surpasser physiquement, mais surtout par la grandeur du défi. Depuis la triste annonce d’un cancer extrêmement rare qui touche Naël, son fils, ce papa ne cesse d’accomplir de grandes choses. Le 19 mars dernier, il venait notamment à bout du marathon de Montpellier. Le prochain défi au programme devrait être le Défi des Cistes où il effectuera 411 kilomètres à vélo du 19 au 23 avril pour lier Montpellier et Bayonne.

Fans de rugby et du MHR tout particulièrement, le père et le fils accomplissent des merveilles. D’un côté, le garçon de 11 ans continue de jouer au rugby et vie de sa passion tout en suivant ses traitements en parallèle. Sa pratique de l'ovalie est possible grâce à un maillot spécifique lui permettant de le différencier des autres joueurs afin d'adapter les comportements des autres jeunes joueurs. Pour soutenir ce petit héros au courage immense, son père réalise des actes impressionnants et compte sur la grande famille du rugby. À travers des cagnottes et en l’accompagnant sur des évènements et à des occasions diverses et variées, cette dernière le lui rend bien.

RUGBY. Pour son fils atteint d’une maladie rare, ce papa va courir plus de 700 km en 17 jours

Une association pour aider Naël et plus encore

Après nous avoir annoncé ce défi impressionnant, Cyrille se tourne vers quelque chose de plus terre à terre. Dans les prochains jours, son association doit naître. Cette dernière aura pour but de le soutenir lui et sa famille face à la maladie qui touche Naël. Entre autres, le père de famille nous évoque l’achat d’un véhicule adapté ou encore une aide financière afin de se rendre à l’étranger afin d’essayer de nouveaux traitements et essais cliniques. Il explique notamment que des fonds seront nécessaires pour poursuivre certains traitements :

Si on doit monter aux États-Unis, ça va revenir cher et on n’aura pas les moyens pour le faire. En France, on est trop en retard sur certains programmes médicaux et il faudra tenter. Le dossier de Naël a été envoyé aux quatre coins du monde grâce au Docteur Panaro. Son fils joue avec Naël au rugby et il nous a aidé. L’Italie nous a répondu, l’Allemagne aussi. Le protocole français est très bon, mais en Italie, on pourrait avoir un médicament qui nous offrira 3 ou 4 mois de plus.”

RUGBY. Mathias Dantin reçoit un beau cadeau de la part de la famille de Max Brito !Au-delà de l’aide directe accordée à Naël par les subventions et cagnottes, le but sera aussi de pérenniser l’association dans le temps. Le but de Cyrille est de prolonger le plus possible la vague de soutien qu’il a connu afin d’en faire profiter le plus grand nombre à l’avenir :

L’association, c’est pour Naël. Mais le plus tard possible, une fois qu’il ne sera plus là, le but sera d’aider les enfants et les familles. Il faut venir au soutien de ces dernières. Parce que quand j’ai appris ce qu’avait Naël, on t’annonce ça et on te lâche. Il n’y a pas de suivi et on est au fond du trou. Heureusement que je me suis donné des défis avec mon fils. Donc l’une des idées premières, ça serait d’aider les familles à gérer la nouvelle, comme certaines associations ou même des clubs de rugby, dont le MHR, l’ont fait avec nous. En parallèle, on pourrait emmener les enfants à Disneyland ou les aider à réaliser leurs rêves par exemple. Ça peut paraître anodin, mais ce genre de moment fait beaucoup de bien aux enfants dans cette situation.”

Instagram Une course pour Naël Facebook Une course pour Naël Cagnotte Leetchi Une course pour Naël