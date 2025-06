Tomos Williams blessé, les Lions appellent un pensionnaire de Top 14 en renfort

C'était un match tranquille, presque de gala, qu'ont mené les Lions britanniques et irlandais ce samedi face à la Western Force (54-7). La sélection, tout de rouge vêtue, a tout de même perdu son premier élément sur blessure depuis le début de la tournée.

Il s'agit du demi de mêlée Tomos Williams. À la suite d'une contre-attaque éclaire des Lions, et d'un une-deux avec James Lowe, Williams va marquer en coin mais se tient l'arrière de la cuisse aussitôt après s'être relevé. Ç'a été confirmé par la suite, le Gallois est forfait pour le reste de la tournée.

