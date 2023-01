Le débat brûlant : Jaminet ou Ramos à l'arrière du 15 de France pour le 6 nations ?

Alors que le Tournoi des 6 Nations approche à grands pas, Fabien Galthié va devoir faire des choix cornéliens. Et parmi eux qui de Ramos ou Jaminet sera le titulaire à l’arrière…

15 DE FRANCE. Avec Woki out et Cros de retour, Jelonch pourrait bien être la solution pour le 6 NationsSi la question était déjà légitime la saison dernière, elle est aujourd’hui primordiale : qui sera l’arrière du XV de France lors de ce Tournoi des 6 Nations ? Thomas Ramos, meilleur Toulousain depuis quelques mois et auteur d’une tournée de novembre plus que satisfaisante, ou bien Melvyn Jaminet, le titulaire au poste depuis la tournée d’été 2021 ? Un choix très compliqué à faire, surtout depuis la suspension de Thomas Ramos, qui arrivera donc avec un manque de rythme lors du rassemblement. D’un autre côté, Melvyn Jaminet, de retour depuis plusieurs semaines désormais, enchaîne les bonnes prestations avec le Stade Toulousain. Sa précision face aux perches en fait d’ailleurs un joueur ultra-important pour le staff tricolore. Alors, qui sera l’heureux élu ?

Une logique de continuité ?

On a désormais l’habitude, Fabien Galthié suit une logique bien établie : celle de faire confiance aux joueurs en forme. C’est d’ailleurs pour cela qu’il n’hésite pas à faire appel à de jeunes joueurs en manque d’expérience, pour la réussite qu’on lui connaît (Villière, Jaminet). De ce fait, et si l’on suit ce raisonnement, Thomas Ramos, grâce à ces dernières performances avec Toulouse mais aussi sous le maillot du 15 de France, devrait donc être choisi pour porter le numéro 15, du moins face à l’Italie. De plus, nous savons pertinemment que le staff des Bleus aime la polyvalence chez les ¾. Or, Thomas Ramos a su prouver qu’il était aussi à l’aise en 10 qu'à l’arrière. Un atout non-négociable, surtout sur un banc en 6-2. Néanmoins, cet argument pourrait aussi se retourner contre lui : en effet, cette capacité à couvrir deux postes-clés pourrait pousser Fabien Galthié à l’installer sur le banc, laissant donc le numéro 15 à Melvyn Jaminet. Auquel cas, le grand perdant de cette situation serait l’ouvreur de l’UBB, Matthieu Jalibert. À moins de 3 semaines du début du Tournoi des 6 Nations, l’avantage reste néanmoins pour Thomas Ramos. Mais voilà, rien n’est pour l’heure officiel, et titulariser Jaminet face à l’Italie serait loin d’être une hérésie…

