15 DE FRANCE. Avec Woki out et Cros de retour, Jelonch pourrait bien être la solution pour le 6 Nations

Comme vous le savez certainement, Cameron Woki manquera l'intégralité du Tournoi à cause d'une blessure. Un forfait qui pourrait réorganiser le paquet d'avants.

15 DE FRANCE. Énorme coup dur avant le Tournoi, avec le forfait de Cameron WokiComme avant chaque grande compétition, le 15 de France doit faire face à quelques forfaits. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de deux cadres tricolores : Jonathan Danty et Cameron Woki. Sans oublier bien sûr les incertitudes autour de Mauvaka ou encore de Villière. De mauvaises nouvelles, que le staff des Bleus devra atténuer en faisant les bons choix, et notamment devant. Car avec la blessure de Woki, c'est son numéro 4 titulaire que perd Fabien Galthié. Et si celui-ci peut compter sur le Toulousain Thibaud Flament (qui n'a cessé d'impressionner sous le maillot du 15 de France), on ne serait pas étonné de voir un autre joueur porter le numéro 4 durant le Tournoi. Un troisième ligne qui, même s'il n'a jamais joué à ce poste avec les Bleus, possède les qualités nécessaires pour remplir ce rôle. Son nom ? Anthony Jelonch.

RUGBY. Thibaud Flament, le Monsieur Propre de ce XV de France La Jurisprudence Woki ?

On vous voit venir. Quelle idée de replacer un troisième ligne sans expérience au niveau international à ce poste, alors que Fabien Galthié possède un joueur prêt à relever le défi physique, et qui a fait ses preuves qui plus est. Oui mais voilà, avec le retour de François Cros, il y a embouteillage en troisième ligne, avec Ollivon, Jelonch et Alldritt. Installer l'ancien joueur du CO en deuxième ligne serait donc l'occasion d'aligner les 4 hommes d'entrée. De plus, Jelonch a connu sa première titularisation avec le 4 dans le dos cette saison, avec le Stade Toulousain face à l'ASM. Une performance solide, qui avait d'ailleurs bien plu à son entraîneur, Ugo Mola. Alors, Jelonch en deuxième ligne pour le Tournoi, véritable option ou totale fantaisie ? Un peu des deux certainement. Néanmoins, n'oublions pas que lors de la tournée d'automne 2021, Fabien Galthié avait décidé de replacer Woki en seconde ligne, alors que celui-ci n'avait jamais débuté un match à ce poste en Top 14, avec le résultat que l'on connaît...

TOP 14. TOULOUSE. Coquin, Ugo Mola a ''menti'' au père d'Anthony Jelonch