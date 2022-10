TOP 14. TOULOUSE. Coquin, Ugo Mola a ''menti'' au père d'Anthony Jelonch

Titulaire au poste de 2ème ligne face à Clermont, Anthony Jelonch a réalisé un grand match. Et si Mola était content, Jelonch père devait l'être un peu moins.

Le week-end dernier était une journée de première pour certains grands habitués de notre Top 14. Et si le repositionnement du Bordelais Rémi Lamerat en numéro 7 pour la première fois de sa carrière a forcément fait causer, celui d'Anthony Jelonch en deuxième ligne à Toulouse n'est également pas passé inaperçu. Il faut dire que l'habituel flanker aux 19 sélections a réalisé un grand match, à un poste auquel il n'avait jamais démarré chez les professionnels. "Anthony Jelonch a fait un match étonnant en deuxième-ligne, corroborait son manager Ugo Mola après la partie. Je lui dis toujours que plus il va vieillir, plus les numéros dans son dos vont se réduire".

Auteur de deux percées intéressantes, de 70m parcourus ballons en mains et à créditer d'une grosse activité dans les zones de rucks, le joueur de 26 ans a prouvé que son abattage restait précieux, où qu'il soit positionné sur le terrain. Et si tout le monde fut donc satisfait de sa prestation face à Clermont, peut-être qu'un homme devait quelque peu ronchonner. En effet, Le Figaro révélait la semaine passée que le père de Jelonch avait fait promettre à Ugo Mola de ne jamais titulariser son fils dans la cage. "Je sais que c’est un petit litige que j’ai avec son papa, mais c’est quand même un joueur incroyable capable de donner beaucoup dans un collectif. On a besoin de mecs comme ça, de mecs qui sont capables de donner et pas toujours de recevoir. Anthony en est l’exemple type." Promesse non tenue, donc. Mais c'était pour la bonne cause...

