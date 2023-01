15 DE FRANCE. Greg Townsend va-t-il rejoindre le staff des Bleus après la Coupe du Monde ?

Actuel entraîneur de l'équipe d'Écosse, Greg Townsend arrive en fin de contrat cette année. Et si aucune prolongation n'a encore été évoquée, l'ancien numéro 10 a en revanche été approché par le 15 de France.

Comme vous le savez certainement, le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galthié, est sous contrat avec la FFR jusqu'en 2027. De ce fait, celui-ci doit se préparer pour l'après Mondial 2023, d'autant que certains membres du staff ont déjà annoncé qu'ils ne poursuivraient pas l'aventure (Labit, Ghezal). Pour ce faire, la fédération a déjà annoncé la venue de Laurent Sempéré, tandis que Servat et Ibanez devraient prolonger. Mais voilà, il manque encore du monde, ce qui amène donc Galthié à chercher d'autres hommes, notamment à l'étranger. Pour preuve, le sélectionneur de l'Écosse, Greg Townsend, a annoncé lors d'une conférence de presse que la FFR l'avait contacté à ce sujet. Une proposition à laquelle il n'a pas donné suite.

15 DE FRANCE. Quesada, Mignoni... À qui pense Galthié pour remplacer le duo Ghezal-Labit ?''C'était juste une première demande et ce n'est pas allé plus loin que ça parce que nous allons évidemment les affronter dans le Tournoi, donc je ne voulais pas en parler davantage que cela''. Vous l'aurez compris, le 15 de France voit grand, et n'hésite pas à s'approcher des sélectionneurs d'autres grandes nations du rugby. Ancien demi d'ouverture, Townsend a l'avantage de parler français, mais également d'avoir une énorme expérience en tant qu'entraîneur. Reste à voir désormais si celui-ci accepte une autre proposition de la France, ou si la fédération écossaise décide de le prolonger.

