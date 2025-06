Vos Matchs de Rugby Toulouse/Bordeaux et France/Espagne à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Samedi, c’est l’heure de vérité : Bordeaux rêve de revanche, Toulouse d’un triplé. Et ce week-end, les jeunes Bleuets et les Springboks s’invitent au festin.

Le grand moment est (presque) arrivé ! Qui du Stade Toulousain ou de Bordeaux sera sacré champion de France. Ce samedi, Toulousains et Girondins croisent à nouveau le fer à Saint-Denis. Un an après la fessée reçue, l'UBB va-t-elle prendre sa revanche.

Au vu de la saison de Jalibert et cie, et des absents côté Stade, on imagine que la finale sera bien différente de celle de l'an passé. En jeu, un triplé historique TOP 14 pour les Rouge et Noir. Un premier titre tout aussi historique pour Bordeaux assorti d'un doublé qui rentrerait dans les annales.

Qu'importe le vainqueur, on espère que le spectacle sera au rendez-vous. Avec des essais certes, mais pas à sens unique comme il y a douze mois. Bordeaux a beaucoup appris de ce match. Remporté la Champions Cup cette année. Et ne sera certainement pas aussi facile à manoeuvrer.

Finale TOP 14

Toulouse vs Bordeaux à 21h sur France, samedi 28 juin

Toulouse devra élever son niveau de jeu par rapport à la demi-finale remportée face à Bayonne. Mais le Stade a déjà montré par le passé qu'il s'avait se sortir de situation compliquée. Les Rochelais en savent quelque chose.

Ce week-end marquera aussi le coup d'envoi de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Les Bleuets seront sur le pont ce dimanche avec un premier match contre l'Espagne. Un adversaire à portée des Français à condition de faire un match sérieux.

Attention au faux pas pour les jeunes tricolores. Tous les matchs comptent pour terminer à la meilleure place dans cette phase de poules et se faciliter la tâche lors des matchs couperets.

Coupe du monde U20 - J1

Australie vs Afrique du Sud, dimanche 29 juin à 15h30 sur L'Equipe

France vs Espagne, dimanche 29 juin à 18h sur L'Equipe

Nouvelle-Zélande vs Italie, dimanche 29 juin à 20h30 sur L'Equipe

Le même jour, à savoir dimanche, l'Australie et l'Afrique du Sud croiseront le fer. Une rencontre digne d'une demi-finale. L'autre rencontre verra la Nouvelle-Zélande et l'Italie s'affronter. Des rencontres qui seront toutes à suivre sur L'Equipe.

Notez également que l'Afrique du Sud jouera son premier test-match de l'été face aux Barbarians. C'est Canal + qui s'occupera de la diffusion de la rencontre ce samedi à 16h55. Une bonne mise en bouche avant la finale du TOP 14.

Test-match