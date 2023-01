15 de France. Galthié va-t-il appeler ce joueur en feu depuis le début de saison ? (Et non, ce n'est pas Meafou)

Avec la blessure de Danty et le retour peut-être juste de Gabin Villière, le 15 de France pourrait faire appel à Ethan Dumortier.

Plus le temps passe et plus les discussions liées au ballon ovale entourent le XV de France. À quelques jours de la première annonce d’un groupe pour le Tournoi des 6 Nations, des noms commencent à ressortir. Parmi eux, on retrouve le patronyme du jeune Ethan Dumortier. Le trois-quart lyonnais réalise un début de saison tonitruant. En Top 14, il est le meilleur marqueur d’essais du championnat avec 8 réalisations. Âgé de tout juste 22 ans, il est devenu un cadre du XV titulaire du LOU Rugby. Cette saison, il compte 11 titularisations avec son club. Lors des victoires à Montpellier et des réceptions de Pau, Toulouse et Castres, il a été décisif avec ces essais. Même en Champions Cup, il est l’auteur de 3 essais en 2 matchs. Un compte bien garni par un doublé face aux Saracens ce samedi 14 janvier, excusez du peu.

15 de France. Personne n'en parle, mais Ethan Dumortier pourrait bien être la belle surprise de cette tournée

Avec la blessure de Jonathan Danty et le retour de Gabin Villière qui s’annonce juste pour les premiers matchs du Tournoi, Fabien Galthié devra réorganiser sa ligne de trois-quarts. Jusqu’alors, c’était Yoram Moefana qui venait combler l’absence du Toulonnais sur l’aile des Bleus. Mais avec le forfait de Danty, le Bordelais devrait être titularisé au centre avec Gaël Fickou. Cette formation devrait laisser l’aile opposée à celle de Damian Penaud vide. Dans cette situation, plusieurs noms pourraient se bousculer. Entre autres, Alivereti Raka ou encore Mathis Lebel doivent traîner dans l’esprit du sélectionneur des Bleus. Néanmoins, à quelques mois de la Coupe du monde, ce Tournoi se dessine comme l’ultime occasion de tester des joueurs. Ethan Dumortier en a bien conscience et fait savoir qu’il se sent prêt dans un entretien accordé récemment à Rugbyrama :

C'est vrai que j'attends avec impatience cette liste. Pour moi, l'équipe de France est la reconnaissance du travail que j'effectue depuis plusieurs mois. Si j'ai la chance d'être dans le groupé élargi, je donnerai le maximum pour gagner ma place et aider l'équipe à être prête pour ce 6 Nations. Je n'ai pas d'objectif précis en tête, comme par exemple d'être titulaire au premier match. Je veux juste franchir les étapes petit à petit et on verra bien.”

RÉSUMÉ VIDÉO. Face à Lyon, les Saracens ont montré qu’ils ne sont pas là pour rigoler