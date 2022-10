15 de France. Personne n'en parle, mais Ethan Dumortier pourrait bien être la belle surprise de cette tournée

Excellent depuis le début de saison avec le LOU, Ethan Dumortier a été appelé cette semaine par Fabien Galthié avec le XV de France pour préparer la tournée d'automne.

Ce lundi, Fabien Galthié a annoncé la liste des 42 joueurs qui se rejoindront le 24 octobre afin de préparer la tournée de novembre du XV de France. Et parmi eux, de nombreuses surprises, comme le Bordelais Uberti, le Rochelais Wardi, ou encore le Lyonnais Ethan Dumortier. À 21 ans, celui qui ne compte que 18 titularisations en Top 14 (et 28 matchs en tout) a déjà mis tout le monde d'accord au LOU, grâce à ses énormes qualités de vitesse, mais aussi sous les ballons hauts. Élégant ballon en main, celui-ci ne cesse d'impressionner chaque week-end, avec des courses chaloupées et des prises d'intervalle bien senties. En témoigne son dernier match face à Montpellier, où l'ancien joueur de Bourgoin a inscrit un doublé décisif. Si bien qu'avec Davit Niniashvili, Lyon possède aujourd'hui deux des ailiers les plus prometteurs du Top 14 ! Le staff des Bleus s'en est d'ailleurs aperçu, et a donc décidé de sélectionner Dumortier pour cette tournée. Et même si d'autres joueurs semblent avoir une longueur d'avance dans ce groupe, l'ailier rhodanien pourrait très bien être la belle surprise de ce mois de novembre !

TOP 14. Il a brillé pour le LOU avec un doublé, qui est Ethan Dumortier ? Une place à prendre à l'aile ?

On ne va pas se mentir, d'ordinaire, le poste d'ailier chez les Bleus ne souffre pas de beaucoup de contestations. En effet, Damian Penaud et Gabin Villière sont les deux titulaires indiscutables, et il sera très dur de les bouger avant la Coupe du Monde. Mais voilà, le Toulonnais est actuellement blessé, ce qui laisse donc une place de libre. Et si contre l'Afrique du Sud, l'option Moefana devrait être privilégiée, il est tout à fait possible que Fabien Galthié tente de lancer le jeune Lyonnais face au Japon par exemple. D'autant qu'un joueur comme Raka, qui, même s'il crève l'écran avec l'ASM en ce début de saison, ne correspond pas tellement au plan de jeu du XV de France. Un argument de plus qui pourrait nous faire penser que Dumortier aura sa chance cet automne. Mais pour cela, ce dernier devra prouver toute sa valeur lors de ce rassemblement, et se démarquer de ses concurrents.

15 DE FRANCE. L'élégant Alexandre Roumat, le vrai oublié de la liste des Bleus ?