TOP 14. Il a brillé pour le LOU avec un doublé, qui est Ethan Dumortier ?

Déjà apparu en Top 14 la saison dernière, Ethan Dumortier s’est révélé ce dimanche au grand public, grâce à un match de haute-voltige face à Clermont.

Si vous étiez devant votre télé ce dimanche après-midi, et qu’en plus de cela, vous regardiez le match entre le LOU et l’ASM, nul doute que vous avez dû remarquer un grand ailier lyonnais transpercer à plusieurs reprises la défense auvergnate. Un véritable boulet de canon, d’1 mètre 92 et de 91 kilos, qui s’est amusé à martyriser ses adversaires tout au long du match. C’est bien simple, avec simplement 7 courses, l’ancien joueur de Bourgoin Ethan Dumortier a gagné 79 mètres, battu 4 défenseurs, franchi deux fois, et inscrit un doublé en l’espace de 5 minutes. Excusez-nous du peu ! À en voir ses statistiques, on imagine bien que ses adversaires du jour n’ont pas dû apprécier le déplacement à Gerland ! Son nom ? Ethan Dumortier, 20 ans, champion du monde des moins de 20 ans en 2019, et bien décidé à s’imposer cette année à l’aile de l’attaque lyonnaise. VIDEO. Top 14. Quoi ! Vous avez raté ce cassage de reins d'Ethan Dumortier (LOU) ?Né à Lyon mais isérois d’origine, Dumortier fut formé au Saint-Savin sportif, avant de rejoindre Bourgoin-Jallieu en 2014. À partir de là, Ethan continue d’impressionner ses coachs, avant d’être recruté par le LOU durant l’année 2017. Évoluant dans un premier temps avec les Espoirs, l’ailier (mais qui peut également jouer au poste de centre) effectue ses débuts en professionnels en Coupe d’Europe durant l’édition 2019-2020. Ses performances globales lui permettent par la suite d’être sélectionné pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2019, qu’il remporte aux côtés de Louis Carbonel, Arthur Vincent, Jean-Baptiste Gros et Matthis Lebel.