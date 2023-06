XV de France. OVNI en devenir, Le Garrec explique pourquoi Fabien Galthié a craqué pour lui

À quelques heures d’un barrage décisif face au Stade Français, Nolann Le Garrec revient sur sa découverte du XV de France.

Après un début de saison compliqué, Nolann Le Garrec a su inverser la vapeur au cours de l'exercice 2022-2023 de Top 14. Dans un premier temps, le sélectionneur et son staff lui ont même indiqué qu’il “n'étaient pas satisfaits de (son) début de saison”. Selon un entretien accordé à L’Équipe, quelques heures avant de disputer le barrage de Top 14 face au Stade Français, cette période n’aurait pas été trop punitive pour lui. Rapidement rappelé une fois qu’il est revenu au niveau, le Racingman explique le cœur d’une relation particulière avec le sélectionneur Fabien Galthié :

Au Japon, le format de la tournée était un peu court pour que je puisse connaître ma première sélection (seulement deux tests) mais je suis très en forme, je m'exprime pleinement, je me plonge dans le projet de jeu des Bleus, je suis content de l'image que je donne. J'échange beaucoup avec Fabien et Laurent (Labit, entraîneur de l'attaque). Moi, j'adore parler de rugby, je ne suis pas fermé sur le jeu. Une phrase de Fabien me reste en tête : que j'étais toujours face au jeu. Ça veut dire avoir la tête haute, voir les espaces, et il m'a dit que ça lui plaisait beaucoup. On a aussi parlé de ce que je devais améliorer. Je n'avais pas du tout le sentiment de perdre mon temps. Je me suis senti à ma place."

RUGBY.‘‘Antoine a révolutionné le poste’’, Le Garrec dans les pas de Dupont en équipe de France

Un rôle à affirmer

Depuis l’été 2022, Nolann Le Garrec est dans les petits papiers de Fabien Galthié. Au coude-à-coude avec Baptiste Couilloud dans la hiérarchie, le demi de mêlée a rapidement su montrer ses qualités au staff du XV de France. Déjà impressionnant avec le Racing 92 depuis deux saisons, le Breton veut profiter des phases finales pour se faire bien voir et, qui sait, afin d’être nommé parmi les prétendants à la Coupe du monde 2023.

Début février, il avait été aligné sur la feuille de match du duel franco-italien du Tournoi des 6 Nations 2023. S’il n’est pas rentré, le sélectionneur assurait en conférence de presse que le niveau du jeune numéro 9 était suffisant pour cette affiche : “On sent qu’il a une forme de maturité donc on ne se sent pas obligé d’attendre.[...] Maxime Lucu a une blessure, Baptiste Couilloud vient d’en revenir. Nous avons jugé que Nolann était, aujourd’hui, le joueur le plus à même de rentrer sur la feuille à côté d’Antoine Dupont. Nous sommes certains qu’il est prêt.” Reste à voir si cette hiérarchie sera en sa faveur en septembre prochain…

XV De France. Anthony Jelonch ''plus solide que d’habitude'', Galthié impressionné par le physique du Toulousain