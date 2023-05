XV De France. Anthony Jelonch ''plus solide que d’habitude'', Galthié impressionné par le physique du Toulousain

Le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié a profité du point presse de ce mardi pour donner des nouvelles d’Anthony Jelonch, victime d’une rupture des ligaments croisés lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

J-115 avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde. Anthony Jelonch a entamé son contre-la-montre il y a maintenant 79 jours : le 26 février 2023. Ce jour-là, alors que l’Écossais Van Der Merwe s’apprête à inscrire le premier essai de son équipe, Anthony Jelonch fait don de son corps et le propulse en touche. Résultat : rupture des ligaments croisés à 6 mois de la coupe du monde en France. Ce mardi, Fabien Galthié donne des nouvelles plutôt rassurantes du troisième ligne international : “Il suit un programme de rééducation approprié, tout se passe très bien”. Invité dans le podcast Crunch Anthony Jelonch avait détaillé ce programme de rééducation. L’opération a eu lieu le 6 mars, les trois semaines qui ont suivi ont été consacrées au repos puis les trois suivantes à la marche “sur AlterG, un dispositif qui permet de marcher à 20% du poids de corps puis 40% etc. Jusqu’à retrouver 100% des capacités”, explique le joueur. Après ces six semaines (le 18 mai) passées en postopératoire, Anthony Jelonch reviendra au sein de son club du Stade Toulousain avant de partir à Montpellier pour être suivi par l’un des kinés du XV de France. Enfin, le Gersois rejoindra Cap Breton à partir du 15 juillet pour “finir de se préparer et être prêt à reprendre dès le 15 août”.

“Le chirurgien ne comprend pas ce qu'il se passe.”

Le joueur est, selon les dires de son sélectionneur, en avance sur son calendrier. Une récupération tellement rapide qu’elle étonne les spécialistes : “Comme ce sont des joueurs exceptionnels, ils ont une capacité de récupération hors normes, ils sont déjà en avance. Le chirurgien ne comprend pas ce qu'il se passe avec Anthony Jelonch”. Le Toulousain a également confié lors de son passage dans Crunch vouloir “profiter de cette période pour se renforcer sur le haut du corps”. À en croire Fabien Galthié, c’est plutôt réussi. "Il pèse 106 kg, sourit le sélectionneur. Il est venu chez moi la semaine dernière et il m’a dit : "je fais 106 comme d’habitude", même si je l’ai trouvé plus solide que d’habitude”. Il se pourrait bien que les adversaires des Bleus en Coupe du Monde retrouvent un Anthony Jelonch encore plus fort qu’avant, en tout cas, on l’espère.

Si Anthony Jelonch, capitaine en Australie lors de la tournée d’été 2021, est un cadre du XV de France, pas question pour Fabien Galthié d’oublier les autres joueurs en convalescence : “Son cas est l’un parmi tant d’autres. Il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés que l’on va suivre. C’est un bon exemple, mais je ne voudrais pas l’isoler parce qu’il y a d’autres joueurs blessés, peut-être de façon moins spectaculaire, et on les accompagne tous."