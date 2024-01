RUGBY. 6 Nations. XV de France. Antoine Gibert : De l'ombre des stars à la lumière bleue

L'ouvreur du Racing 92 Antoine Gibert a été retenu par Fabien Galthié dans la première liste du XV de France pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2024.

RUGBY. 6 Nations. Une liste de 34 joueurs avec beaucoup de surprises pour le XV de France avant l'Irlande !Quand un Antoine en remplace un autre. Ce mercredi, l'encadrement du XV de France a dévoilé une première liste de 34 joueurs pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2024 et plus particulièrement le choc contre l'Irlande. L'un des surprises de ce groupe, c'est l'absence d'Antoine Hastoy.

Sans Romain Ntamack, le Rochelais avait ici une belle chance de jouer derrière Matthieu Jalibert. Or, le staff tricolore lui a préféré le Racingman Antoine Gibert. On sait que le sélectionneur Fabien Galthié privilégie la forme du moment. Et malgré des prestations récentes abouties de la part du Stade Rochelais, l'ouvreur maritime reste à quai.

A l'inverse, le demi d'ouverture francilien de 26 ans embarque pour le début de cette nouvelle aventure. Il devrait, à n'en pas douter, connaître ses premières minutes sous le maillot bleu durant l'édition 2024 du Tournoi. Et pourrait former une charnière 100 % ciel et blanc avec son coéquipier Nolann Le Garrec, également sélectionné comme doublure d'un autre Bordelais, Maxime Lucu.

TOP 14. RACING 92. Éternelle doublure de Russell, Antoine Gibert aura-t-il les clés du camion l'année prochaine ?Une juste récompense pour Gibert suite à ses excellentes prestations en club depuis le début de la saison avec le Racing 92, actuel leader du Top 14. En mai 2023, nous nous étions demandés si le départ de l'Ecossais Finn Russell allait lui permettre de s'installer à l'ouverture. Titulaire à six reprises en dix matchs de championnat, il a aussi joué toutes les rencontres de Champions Cup avec le numéro 10 dans le dos.

Bien que le Racing 92 soit en mauvaise posture dans cette compétition, il a bel et bien les clés du camion ciel et blanc cette saison. "L’enfant des Hauts-de-Seine est un excellent animateur, a énormément progressé en défense et demeure particulièrement précis dans son jeu au pied d’occupation", explique le Midi Olympique à son sujet. Il est également capable de jouer à la mêlée, une polyvalence qui plait à l'encadrement, et à montrer de belles qualités offensives lors du Super Sevens. Une compétition qu'il avait remportée en 2020 en étant désigné homme du tournoi. SUPERSEVENS : Quels joueurs se sont révélés lors de cette première édition ?C'est un joueur qui ne se contente pas de distribuer. En témoignent ses huit essais inscrits l'an passé en Top 14. Cette année, il a déjà franchi la ligne à trois reprises, toutes compétitions confondues, et participe largement aux excellentes prestations de son club sur le plan national avec huit succès en douze matchs.

Comme on l'a dit, il retrouvera à Marcoussis son coéquipier en club Nolann Le Garrec. La présence de ce dernier a sans doute pesé dans la balance dans l'esprit du staff au moment de faire un choix. Depuis le début de son mandat, le sélectionneur a toujours cherché à profiter des automatismes des deux demis en club avec les Toulousains Dupont et Ntamack ainsi que les Bordelais Lucu et Jalibert.

Le Garrec n'a que 21 ans, mais il roule sa bosse au niveau professionnel depuis plusieurs saisons déjà, notamment aux côtés de Gibert aussi bien en Top 14 qu'en coupe des champions. S'ils vont manquer au Racing 92 pendant cette période internationale, c'est aussi une fierté pour la formation francilienne.

Laquelle a pris le temps de le laisser murir pour finalement lui confier les rênes de l'attaque, lui qui a durant plusieurs années été l'éternel remplaçant de grands noms du rugby mondial. Pas facile de s'imposer quand tu es en concurrence avec des joueurs comme Sexton, Carter, Lambie ou encore Russell. Il avait déjà rongé son frein en raison d'une blessure et avait attendu la saison 2016/2017 pour faire ses premiers pas en Top 14.

Bien que le Racing 92 lorgne outre-Manche du côté des Anglais Marcus Smith et plus récemment Owen Farrell, Antoine Gibert devrait avoir l'occasion de montrer à ses dirigeants qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher un ouvreur international à l'étranger étant donné qu'il y en a déjà un à la maison. A lui de saisir sa chance (si elle se présente) lors du Tournoi 2024. Car on en connaît un autre du côté de Toulouse qui doit sérieusement ronger son frein en ce moment et qui aura à cœur de retrouver son poste de titulaire à l'ouverture.