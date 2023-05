TOP 14. RACING 92. Éternelle doublure de Russell, Antoine Gibert aura-t-il les clés du camion l'année prochaine ?

Au Racing 92 depuis 2011, Antoine Gibert pourrait, avec le départ de Russell, se voir attribuer plus de responsabilités, lui qui ne déçoit que très rarement.

Si le Racing 92 a souvent eu, ces dernières années, l’image d’un club bling-bling qui recrute à foison, un joueur symbolise cependant la formation des Hauts-de-Seine : Antoine Gibert. Arrivé en 2011 après avoir débuté à Boulogne-Billancourt, ce natif du 92 s’impose depuis quelque temps désormais comme un remplaçant de luxe de l’ouvreur écossais, Finn Russell. En témoignent d’ailleurs ses 8 essais et ses 110 points inscrits cette saison, toutes compétitions confondues. Un joueur phare du système du Racing 92, capable d’évoluer aussi bien à l’ouverture qu’à la mêlée. Mais voilà, comme le prouvent ses 12 petites titularisations en 29 feuilles de match, Antoine Gibert reste, à l’heure actuelle, la doublure de Russell. Une situation qui pourrait changer la saison prochaine, étant donné que l’Écossais quittera les Ciels et Blancs, après 5 années de bons et loyaux services. De plus, Laurent Travers, ainsi que Jacky Lorenzetti, ont tous deux annoncé au Figaro qu’il n’y aura pas d’arrivée supplémentaire au poste d’ouvreur la saison prochaine, et ce malgré les quelques rumeurs envoyant l’Anglais Marcus Smith au Racing. Autrement dit, le numéro 10 sera principalement partagé par Antoine Gibert et Tristan Tedder, qui arrive cet été en provenance de l’USAP.

Si depuis 2017, Gibert n'a jamais réussi à vraiment s'imposer comme un titulaire au poste (hormis lors de la Coupe du Monde 2019, avec l'absence de Russell), celui-ci a en revanche presque toujours apporté lors de ses entrées en jeu. Un constat qui se vérifie d'autant plus cette saison, Gibert étant le meilleur marqueur du club, devant des stars comme Fickou ou encore Wade. Très à l'aise techniquement, l'ouvreur de seulement 25 ans peut également compter sur son sens du jeu inouï pour faire des différences, sans pour autant surjouer. En bref, un joueur peut-être un peu sous-côté, qui aura bien plus l'occasion de montrer de quoi il est capable la saison prochaine. Attention en revanche à Tristan Tedder, qui, même s'il évolue davantage à l'arrière ces derniers temps avec l'USAP, a prouvé toute l'étendue de son talent en 10 cette année. À 27 ans, celui qui est notamment passé par le Stade Toulousain, Bayonne ou encore Béziers pourra s'appuyer sur un excellent jeu au pied, jumelé à une polyvalence toujours appréciable pour se faire une place dans le squad du Racing 92. Reste à voir désormais lequel débutera avec l'étiquette de titulaire en septembre prochain, à moins que Lancaster ne décide d'aligner les deux...

