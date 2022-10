TOP 14. Pourquoi autant de clubs se battent pour Tristan Tedder (USAP) ?

L'ouvreur ou arrière de l'USAP Tristan Tedder affole le marché du Top 14 en ce moment. Plusieurs gros clubs le veulent, mais pourquoi, au juste ?

Mais qui enrôlera Tristan Tedder la saison prochaine ? C'est une bien bonne question à laquelle même l'Indépendant, le média le mieux placé sur le sujet, n'est aujourd'hui pas capable de répondre. Si son départ de l'USAP n'est pas encore acté, il paraît quasiment inéluctable dans une perspective de développement de carrière et au vu des moyens différents qu'ont ses courtisans par rapport à Perpignan, plus petit budget du Top 14. Toujours selon la même source, il y a peu, le Castres Olympique était encore en pôle pour signer l'ouvreur sud-africain d'Aimé-Giral. Avec des atouts dans sa manche comme le fait que sa compagne est du Tarn et qu'au CO, il retrouverait Pierre-Henry Broncan, à l'origine de sa venue en France, en 2016, lorsqu'il était entraîneur de la défense du Stade Toulousain.

VIDEO. L'USAP à jamais les premiers grâce à de grands Jaminet et Tedder

Mais puisque l'argent est comme souvent au coeur du dossier, il se trouve que le 2ème plus gros budget du championnat (41,378 M€) aurait surenchéri depuis. En l'occurrence, alors que Toulon, Bordeaux-Bègles, Bayonne et même Lyon seraient également sur le coup, le Stade Français aurait fait une offre largement supérieure à celle de Castres. Une spéculation qui peut paraître étonnante, tant ce joueur avait montré qu'il se rapprochait davantage du niveau ProD2 que de celui du Top 14 lors de ses premières années en France. Mais force est de reconnaître que le natif de Durban a clairement franchi un palier depuis son arrivée à l'USAP. Plus sûr de ses forces, plus précis au pied, plus incisif en attaque (183 points dont 6 essais en 30 matchs en Catalogne) et surtout plus régulier, celui qui ne fut autrefois pas conservé par le Stade Toulousain a aujourd'hui le vent en poupe pour s'octroyer une ambition plus grande que celle du club qui le fait éclore en Top 14. Et c'est en ce sens que comme pour Melvyn Jaminet l'an dernier, il est plus que probable que l'USAP se fasse encore amputer de l'un de ses meilleurs éléments...

Top 14. Cet ancien toulousain attise sérieusement le marché des transferts : cinq clubs le veulent !