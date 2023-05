XV DE FRANCE. De retour avec le Racing, Camille Chat peut-il s’inviter au dernier moment à la Coupe du Monde ?

De retour avec le Racing 92 après plusieurs blessures, le puissant Camille Chat, qui n’a plus porté le maillot tricolore depuis 2021, sera l’un des joueurs à suivre en cette fin de saison.

RUGBY. XV de France. Gaëtan Barlot (Castres) va-t-il manquer le train de la coupe du monde ?Attendu par les supporters du Racing 92 depuis plusieurs mois, Camille Chat (27 ans, 33 sélections) a fait son retour face à Bayonne le week-end dernier, après presque 4 mois d’absence. Très souvent blessé ces derniers temps, le natif d’Auxerre a donc pu retrouver la compétition, en jouant 30 minutes de très bonnes factures. Affûté comme jamais, le talonneur international s’est montré à son aise, que ce soit balle en main, ou bien en mêlée fermée. Toujours aussi puissant, Chat va pouvoir profiter d’une fin de saison palpitante avec son club (actuellement qualifié en phases finales) pour rappeler à tout le monde de quoi il était capable sur un terrain de rugby.

Car pour ceux qui l’auraient oublié, Camille Chat a pendant longtemps été considéré comme l’un des meilleurs talonneurs du Top 14. Doté d’un gabarit plus qu’athlétique, celui-ci court et plaque comme un troisième ligne, tout en chargeant tel un pilier. Des qualités physiques et rugbystiques qui lui ont notamment permis de faire partie des hommes sur lesquels comptait Fabien Galthié, au début de son mandat (7 sélections). Malheureusement pour lui, son corps n’a pas suivi ces dernières années, laissant d’autres joueurs lui passer devant dans la hiérarchie (Mauvaka, Barlot ou encore Bourgarit). Mais voilà, avec la grave blessure du talonneur du CO (incertain pour le Mondial), Camille Chat pourrait, en cas de bonnes performances en club, rêver d’un retour inespéré chez les Bleus, lui qui a déjà disputé une Coupe du Monde en 2019. Du moins, si son corps le lui permet…

Equipe de France. Ralenti par les blessures, Camille Chat est-il en train de reculer dans la hiérarchie des talonneurs ? Ne pas mettre la charrue avant les bœufs

Si le retour de Camille Chat est un soulagement pour le Racing 92, n’oublions pas que celui-ci a encore du chemin à faire avant d’espérer une place en équipe de France. Néanmoins, cela n’a rien d’impossible ! En effet, 3 talonneurs seront (A priori) sélectionnés pour le Mondial. Et, sauf blessure, les deux Toulousains Marchand et Mauvaka devraient y être sans trop de suspens. C’est derrière qu’il y a match : car avec le possible forfait de Barlot, le Rochelais Pierre Bourgarit semble être le candidat idéal. Problème ? Bourgarit possède une expérience bien moins riche du niveau international que Camille Chat (seulement 6 sélections, pour 1 titularisation). Une donnée qui a son importance, surtout dans un rôle de numéro 3. De plus, le joueur passé par Auch n’a jamais réellement convaincu chez les Bleus, là où Camille Chat apporte une certaine assurance. De quoi donc rebattre quelque peu les cartes, d’autant que le profil d’impact-player du Racingman est, comme on a pu le voir avec Taofifenua ou Macalou, très apprécié par le staff tricolore.

RUGBY. 6 NATIONS. L'année prochaine, le XV de France ne jouera pas au Stade de France !Mais voilà, avant de penser à cela, Camille Chat va devoir regagner une place de titulaire en club, tout en espérant que son corps ne recommence pas à faire des siennes. Car même s’il reste une option plus que crédible, rappelons néanmoins qu’il n’a plus porté le maillot des Bleus depuis le Tournoi des 6 Nations 2021. Un (gros) détail qui a son importance, surtout à 4 mois de la Coupe du Monde. Concernant Bourgarit, celui-ci reste malgré tout, à l’heure où nous écrivons ces lignes, sûrement l’option la plus crédible derrière les deux Toulousains. En témoigne sa saison plus que réussie avec le Stade Rochelais, où le talonneur a inscrit 8 essais toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui le meilleur marqueur du club, à égalité avec Seuteni et Teddy Thomas…