RUGBY. 6 NATIONS. L'année prochaine, le XV de France ne jouera pas au Stade de France !

Alors que la Coupe du monde en France se dessine à grands pas, nous apprenons par le biais de France Bleu que les hommes de Galthié ont déjà deux matchs délocalisés de programmés.

Un match à Lille est prévu !

Avec l'organisation des Jeux olympiques en France en 2024, et plus particulièrement à Paris, l'organisation d'autres événements sportifs sont remis en cause. Le stade de Saint-Denis, qui est habituellement l'antre de nos Bleus, sera en travaux pour accueillir la compétition. De ce fait, France Bleu rapporte qu'un accord entre la FFR et le Stade Pierre-Mauroy de Lille a été trouvé, afin que l'équipe de France puisse évoluer au mieux. Le stade devra accueillir France-Italie (25 février) ou bien France Irlande (2 février).

Nous apprenons également que le fameux crunch devrait se dérouler dans l'enceinte de l'Olympique de Marseille, au Vélodrome. D'habitude, ces stades ont pour vocations de couvrir des matchs de football, bien que le Vélodrome soit une cible pour le RCT depuis plusieurs saisons. Ces changements sont de bonnes nouvelles pour le public français, qui aura alors l'occasion de découvrir deux enceintes qui répondent aux attentes de matchs de haut niveau. Pour le stade Pierre-Mauroy à Lille, il a une capacité de 50 000 places, tandis que le Vélodrome peut accueillir pas moins de 67 000 spectateurs. Durant la saison 2023/2024, Pierre-Mauroy sera un lieu incontournable du rugby dans le monde, car il sera l'hôte de 5 matchs de la Coupe du monde !