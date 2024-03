TOP 14. ''Atoniesque'' face à l’USAP, la brute espagnole Joël Merkler force le respect à Toulouse

Aimé-Giral ; une destination que le colosse de 22 ans (1m94 pour 135kg) qui en paraît 10 de plus avait coché sur son carnet de route. Il faut dire qu’il a grandi à quelque 2h30 de là, à Gelida, un village viticole situé à l’ouest de Barcelone mais desservi par la célèbre autoroute AP-7. Et que pour l’occasion, sa famille avait fait le déplacement.

Là, au milieu d’une équipe toulousaine très jeune (12 joueurs de 22 ans ou moins sur la feuille de match), Merkler fut sans aucune doute le meilleur Stadiste de la partie. Dans la lignée de sa très bonne période de doublons, celui qui vient d’enchaîner 3 titularisations consécutives en Top 14 a marqué les esprits et les corps catalans.

Au four et au moulin dans le jeu, robuste en mêlée, celui qui fut formé en 2ème ligne s’est encore donné un peu plus de crédit aux yeux d’Ugo Mola. Avec notamment de nombreuses charges qui mirent les défenseurs catalans sur les fesses, et quelques plaquages qui firent couiner leurs flottantes, sans jamais baisser en intensité.