RUGBY. VIDÉO. L’USAP montre les crocs et assomme un Stade Toulousain (trop ?) joueur

Pour la 18ᵉ journée de Top 14, l’USAP a battu le Stade Toulousain du côté de Perpignan. Les Catalans sont les premiers à faire tomber Toulouse en 2024.

La jeune garde du Stade Toulousain a connu la défaite. Alors que la nouvelle génération haut-garonnaise surfait sur le Top 14 depuis le début des doublons, la vague rouge et noir s’est échouée sur le roc d’Aimé Giral, ce samedi 9 mars. Les visiteurs s’inclinent face à l’USAP (27-17), dans le cadre de la 18ᵉ journée de Top 14 et sans ramener le moindre point.

Toulouse : le jeu, puis le reste

Sur la pelouse d’Aimé Giral, le Stade Toulousain et l’USAP se sont livrés un beau duel. Physiquement, les deux équipes se répondaient. En attaque, les deux formations étaient prêtes à livrer un duel offensif explosif. Cependant, le Stade Toulousain et sa formation rajeunie ont souvent trop joué, au détriment de concrétiser leurs occasions.

Preuve en est, les Toulousains ont commis 11 fautes de main en Catalogne et ont concédé 4 turnovers, contre seulement un en-avant pour les locaux et 2 turnovers concédés. Ils se sont également dispersés défensivement avec 79% de plaquages réussis. À côté, les statistiques montrent aussi une claire envie de faire vivre le ballon pour les joueurs d’Ugo Mola : 31 défenseurs battus, 15 offloads, 352 mètres gagnés, etc.

Une défaite du Stade Toulousain, ça n’était plus arrivé depuis l’ouverture du nouveau calendrier. Après une série de 8 victoires consécutives, ce sont donc les joueurs de l’USAP qui ont rappelé à l’ordre les dauphins du Stade Français, avec qui Toulouse fait la course en tête.

L’USAP : Catalans, robustes et décisifs

D’un autre côté, Perpignan a conforté sa solidité à domicile en Top 14. Les Sang et Or ont perdu leurs deux premiers matchs à la maison cette saison (face au Stade Français et à la Section Paloise), avant d’enchaîner les victoires contre des formations d’ampleur.

Avec ce résultat glorieux, dans le fond et la forme, les Catalans maintiennent une distance de sécurité conséquente de 10 points avec la lanterne rouge, Oyonnax. Malheureusement pour les hommes de Franck Azéma, leurs concurrents à la 13ᵉ place ne se laissent pas faire et continuent de glaner des points précieux.

Néanmoins, l’avenir pourrait leur sourire tant le championnat est serré. Pour preuve, ils sont actuellement à seulement 4 points de Bayonne (9ᵉ). Qui plus est, l’USAP peut prendre une distance importante au prochain match, à l’occasion d’un déplacement à Oyonnax le 23 mars.

