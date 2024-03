TOP 14. Impériale à Aimé-Giral, l'USAP peut-elle (encore) faire tomber Toulouse ?

Bien que le Tournoi des 6 Nations reprenne ses droits ce week-end, le Top 14 ne se met pas en pause pour autant. En pleine bataille pour le maintien, l'USAP reçoit le co-leader toulousain.

Toulouse réussit bien à Perpignan

Soyons honnête, les affrontements entre le Stade Toulousain et Perpignan ne sont plus aussi équilibrés qu'il y a quelques années, et l'époque du titre de champion de France des Catalans semble lointaine. Une fois que cela est dit, il est tout de même important de rappeler que l'USAP sait recevoir à Aimé-Giral, et peut gagner face à n'importe quelle équipe.

Lorsque nous nous penchons sur les confrontations entre les deux équipes, nous pouvons apercevoir que l'USAP se défend bien, même très bien ! Les sang et or ont remporté leurs deux derniers matchs à domicile face à Toulouse, 26-21 la saison dernière et un joli 36-13 il y a deux ans.

En plus de cela, lors du match qui a eu lieu en novembre 2023, la bande à McIntyre avait réussi à faire douter les champions de France en titre ! Certes, Perpignan avait encaissé 43 points, mais ils en avaient aussi planté 34 à Ernest-Wallon, ce qui est le record de la saison, toutes compétitions confondues.

Les Perpignanais avaient même réussi à gagner la deuxième mi-temps, 12-28, preuve qu'avec du cœur et du courage, ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Côté toulousain, des cadres étaient pour présents, à l'image de Roumat, Jelonch, Mauvaka, Capuozzo, Flament ou encore Cros.

Après un passage en ProD2, si nous regardons le dernier succès de Toulouse à Perpignan, nous devons remonter à octobre 2018. Les hommes de Mola avaient gagné 18-36, après une première période serrée, mais bien aidé par le triplé d'un certain Antoine Dupont dans le deuxième acte.

Deux formes totalement différentes

Actuellement treizième du classement en Top 14, le maintien de Perpignan n'est toujours pas acquis dans l'élite. Avec 31 points, l'USAP s'est fait devancer par le MHR, qui comptabilise 33 unités, mais a réussi à faire le break avec Oyonnax, qui n'a que 23 points.

Les résultats des Catalans sont en dents de scie, et ces derniers n'arrivent pas à enchainer deux victoires d'affilée. La semaine dernière, ils se sont heurtés à meilleur, et ont perdu sur la pelouse du RCT, 44-22. Toutefois, une lueur d'espoir apparaît, car Perpignan reste sur deux belles prestations à la maison, face à La Rochelle (27-15) et contre le Racing 92 (26-6).

Depuis le début de la saison, Perpignan n'a perdu qu'à deux reprises en Top 14 à Aimé-Giral, en tout début de saison, lors de la première journée face à Paris en août, puis pour le compte de la quatrième journée face à Pau. Depuis, les hommes de Franck Azéma affichent une belle sérénité à domicile.

En face, que dire sur Toulouse mis à part qu'il roule sur le championnat, même en période de doublon. Les rouge et noir ont signé une huitième victoire de suite face au voisin tarnais, qui plus est bonifiée (33-6). La jeune garde est prometteuse et capable de gagner à l'extérieur, comme sur la pelouse de Clermont, 33-37.

Hors de leurs bases, les Toulousains sont dangereux, et ont remporté leurs trois derniers déplacements, face à Clermont, au Racing 92 et même en Champions Cup contre l'Ulster. Depuis le début de la saison, ils ont gagné 13 points à l'extérieur, le troisième meilleur bilan du Top 14.

Allan en renfort, suffisant ?

Si Tommaso Allan a commencé le Tournoi des 6 Nations comme titulaire avec la Squadra Azzurra, il s'est ensuite vite rendu disponible pour son club, et a même décidé d'être à sa disposition jusqu'à la fin de la compétition. De ce fait, Perpignan peut compter sur une de ses meilleures armes, mais pas que.

L'Usap reste une équipe compliquée à manœuvrer devant, avec des éléments expérimentés. Le talonneur Lam est un moteur de la formation, tout comme Van Tonder et Tanguy en deuxième ligne. Patrick Sobela réalise une grosse saison, comme le Puma Oviédo. Derrière, Veredamu, De la Fuente ou encore McIntyre ont des automatismes bien rodés.

Pour Toulouse, suspens pour la feuille de match ! Des internationaux comme Lebel, Roumat ou encore Barassi pourraient être mis à disposition ce week-end, et renforcer l'équipe. Néanmoins, Toulouse devrait jouer sans la pression d'un résultat, car ces derniers ont 10 points d'avance sur Bordeaux, et que Paris se déplace à La Rochelle. Pour Perpignan, le spectre de la zone rouge planera forcément au-dessus d'Aimé-Giral ce week-end...

