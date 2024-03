CHAMPIONS CUP. Priorité au foot ? Toulouse privé du Stadium face au Racing 92 mais pas que

Les affiches des huitièmes de finale de la Champions Cup sont connues, et le Stade Toulousain reçoit le Racing 92. Néanmoins, le match ne sera pas délocalisé...

Ernest-Wallon ou rien

Le 7 avril prochain auront lieu les huitièmes de finale de la Champions Cup, et ce sera alors l'occasion de voir un affrontement 100 % Top 14, entre Toulouse et le Racing 92. Bien évidemment, au vu de l'affiche, les dirigeants rouge et noir avaient déjà prévu de délocaliser le match au Stadium de Toulouse, qui est de loin le plus grand stade de la ville rose.

Néanmoins, malgré la validation de l'EPCR, il semblerait que les plans aient changé. Le Stadium de Toulouse, qui a une capacité de plus de 33 000 places, n'accueillera pas les huitièmes de finale, ni même un potentiel quart de finale !

La raison étant sous la responsabilité de la programmation de la Ligue 1, puisque le TFC (Toulouse Football Club) recevra l'équipe de Strasbourg lors du même week-end. De ce fait, le Stade Toulousain devra se rabattre sur son jardin habituel d'Ernest-Wallon, et ses 18 800 places.

Quand verra-t-on le rugby au Stadium ?

Évidemment, ce changement de planning est une mauvaise nouvelle pour les caisses du Stade Toulousain, qui n'aurait pas eu de mal à remplir les 33 125 places du Stadium.

En plus de cela, si nous imaginons une victoire toulousaine le 7 avril prochain, Toulouse ne pourra pas jouer au Stadium non plus lors du quart de finale. Étant donné que le quart se jouera une semaine après, le 14 avril, la fenêtre de temps pour s'organiser est trop faible, notamment en matière de logistique.

Heureusement, la bande à Dupont a réussi à finir première de la phase de poules au classement général, ce qui lui octroie le droit de recevoir jusqu'à la finale qui se déroulera au Tottenham Hotspur Stadium de Londres le 25 mai. De ce fait, encore une fois en cas de victoire en quart de finale, Toulouse pourrait alors enfin accueillir une rencontre au Stadium, bien que rien ne semble certain.

Ce qui est un peu plus sûr, selon les informations de Rugbyrama, c'est qu'une possibilité de match délocalisé face à La Rochelle en Top 14 voit le jour ! Ce serait alors lors du week-end du 1ᵉʳ et 2 juin, pour le compte de la 25ᵉ journée de Top 14. L'occasion de rattraper un petit peu le manque à gagner de la Champions Cup.

