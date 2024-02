TOP 14. Cette statistique incroyable qui montre le réservoir unique du Stade Toulousain

Avec l’intégration au groupe pro de deux nouveaux jeunes face à Clermont, Toulouse compte désormais 52 joueurs alignés en Top 14 cette saison. Et ce n’est pas fini…

Dimanche, le Stade Toulousain est allé s’imposer sur la pelouse du Michelin. En plein milieu des doublons, Ugo Mola a donc promu de nombreux jeunes de son effectif pour cette rencontre, que les Hauts-Garonnais ont même remporté 33 à 37, au terme d’un match haletant.

VIDÉO. 70 pts, 10 essais : Grâce à sa jeunesse scintillante, Toulouse fait tomber Clermont au MichelinAlors, jeune, cette équipe toulousaine ? Oui, et même très jeune quand on sait que 13 garçons présents sur la feuille de match sont nés en l’an 2000 ou après. Mention spéciale à Kalvin Gourgues, déjà apparu de début de saison, qui lui est un 2005 !

Il a fait ses débuts en Top 14 avec Toulouse : découvrez Kalvin Gourgues, 18 ans et UTILITY BACK surclassé chez les jeunesAu milieu de tout ça, des minots comme Labarthe ou Pouzelgues ont eu la chance de faire leurs premiers pas chez les professionnels. Des additions qui portent le nombre de joueurs alignés en Top 14 par l’encadrement toulousain à 52, cette saison. Un record, tout simplement…





Et un chiffre qui aurait pu croître encore un peu plus si Edgar Retière, souvent 24ème et parti à Rouen en ce début d’année, avait été aligné par exemple. Quand Romain Ntamack devrait le porter à 53, au moment de son retour, prévu d’ici un gros mois.

RUGBY. ''Entre fin mars et début avril 2024'', Romain Ntamack prépare son retour en coulisseA titre de comparaison, le Racing 92 a par exemple utilisé 43 joueurs cette saison, le RCT 46 quand le Leinster, réputé pour son effectif pléthorique en Irlande, n’en a fait joué "que" 45, selon AllRugby.





Un chiffre qui montre tout de même, qu’on le veuille ou non, le vivier incroyable donc jouit l’entité rouge et noire. En plus de ses cadres et jeunes des générations 2001, 2002 et 2003 déjà bien intégrées au groupe professionnel, la suite s’annonce très intéressante également.

TOP 14. Et si Paul Costes (TOULOUSE) ''explosait'' complètement cette année ?Pour rappel, le Stade Toulousain est champion de France en titre dans les catégories Espoirs et Crabos… Abondance de biens ne nuit pas, c’est comme cela qu’on dit ?