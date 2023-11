Il a fait ses débuts en Top 14 avec Toulouse : découvrez Kalvin Gourgues, 18 ans et UTILITY BACK surclassé chez les jeunes

Joueur protée, donc, choyé et annoncé comme une pépite depuis plusieurs saisons dans les entrailles de la formation toulousaine, Gourgues fait valoir de grosses qualités physiques, et aussi d’appuis, de gestuelle et de pied. Très à l'aise dans les duels, il fut notamment appelé à plusieurs reprises avec les sélections françaises de jeunes, et élu meilleur 3/4 de la tournée en Afrique du Sud des U18 en août 2022.