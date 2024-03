Les chantiers de la droite : et si Galthié avait trouvé le digne successeur d’Atonio avec G-H Colombe ?

Depuis la pelouse mythique du Principality Stadium, le gamin du 92 a dû se rappeler ses premiers pas à Nanterre et ses années à jouer à Colombes, dans la ville homonyme à son propre blase. George-Henri Colombe est en effet un enfant de la banlieue parisienne. Un garçon au physique hors-normes (1m93 pour 139kg) depuis gosse, souvent qualifié de gros nounours un peu nonchalant et dont les qualités - aussi énormes soit elles - étaient finalement trop souvent ternies par toutes les tâches qui incombent un pilier droit moderne.

"Je travaille depuis un mois sur le physique, avec des séances supplémentaires, et je sens que ça paye, expliquait-il pour Le Figaro la semaine dernière. Les coachs attendaient plus de moi et j'ai tout de suite accepté pour être plus performant, pour moi et pour l'équipe. Je me sens beaucoup mieux. Je mets tout en place pour retrouver mon meilleur niveau." Jusqu’à cette surprise de le voir sur la feuille de match à Cardiff , donc. La plus grosse, probablement, de la composition annoncée par Fabien Galthié vendredi dernier. Qu'elle fut gagnante, finalement…