RUGBY. Fabien Galthié a convaincu Uini Atonio de rechausser les crampons avec le XV de France !

Néo-retraité au niveau international, Uini Atonio aurait été convaincu par Fabien Galthié de jouer les prolongations sous le maillot tricolore en vue du 6 Nations.

''J’ai coupé complètement'', régénéré après la Coupe du monde, Uini Atonio a soif de titres avec La RochelleUini Atonio, irremplaçable ? Pour l'heure, il semble en tout cas que son expérience et sa présence en première ligne chez les Bleus soient surtout indispensables. Selon L'Equipe, Le Rochelais "va finalement poursuivre son aventure chez les Bleus, au moins pour le Tournoi 2024, et plus si affinités".

Le pilier avait pris sa retraite internationale à l'issue de l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, à l'instar du deuxième ligne Romain Taofifenua. Ce n'était pas la sortie dont ils avaient rêvée, mais à 33 ans, l'un comme l'autre avaient senti qu'il était temps de laisser la place aux jeunes.

Visiblement, le staff tricolore ne l'entend pas de cette oreille. Fabien Galthié et ses adjoints l'auraient convaincu de jouer les prolongations en vue du Tournoi des 6 Nations 2024. Va-t-il pousser encore plus loin ? La prochaine Coupe du monde aura lieu en 2027. Quatre ans, c'est long, surtout pour un joueur qui ne s'économise pas sur le pré.

A son poste, l'expérience est un énorme atout. Mais dans le style de jeu prôné par Galthié, il est aussi important d'être très mobile. Atonio aura-t-il suffisamment de caisse pour tenir jusqu'au prochain Mondial ?

On peut imaginer qu'il va jouer le rôle de grand-frère avec la nouvelle génération. Laquelle a visiblement encore besoin de vécu et des conseils des anciens aux yeux de l'encadrement. Alors qu'un nouveau cycle commence pour les Bleus, il est important de faire la transition en douceur.

Atonio est aussi un des leaders du groupe France. Lequel sera déjà privé d'Antoine Dupont pour le 6 nations. Pour rappel, le demi de mêlée de Toulouse va rejoindre France 7 en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. La présence du Rochelais sera un plus pour des Tricolores marqués par l'élimination en quart mais désireux d'aller chercher un deuxième Grand Chelem.

Un 6 nations qui va débuter par un choc au sommet à Marseille face à l'Irlande. C'est peut-être dans l'optique d'affronter les Irlandais et leur solide première ligne que Fabien Galthié a souhaité qu'Atonio rechausse les crampons. Il n'aura donc pas vraiment eu le temps de profiter de sa retraite internationale étant donné qu'il n'y aura pas de matchs avant février.