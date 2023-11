''J’ai coupé complètement'', régénéré après la Coupe du monde, Uini Atonio a soif de titres avec La Rochelle

Le pilier tricolore Uini Atonio a retrouvé ses coéquipiers du Stade Rochelais après la Coupe du monde. Il est désormais totalement focalisé sur le Top 14.

RUGBY. ''Le geste de l'année'', Fabien Galthié l'a peut-être encore un peu mauvaise après le quartA l'instar des Toulousains Dupont, Ramos ou encore Jelonch, Uini Atonio a repris l'entraînement cette semaine avec le Stade Rochelais. Le pilier international pourrait être titulaire samedi pour la réception de Bayonne. Le double champion de France a désespérément besoin de points. Après cinq journées, les Maritimes pointent seulement à la 12e place du Top 14 avec une seule victoire au compteur et sept points dans la besace. Un rang indigne des ambitions et du groupe rochelais.

En conférence de presse cette semaine, Ronan O'Gara se disait heureux d'avoir eu plusieurs joueurs retenus avec l'équipe de France et d'autres nations pour la Coupe du monde. Jouer pour son pays est le plus grand honneur d'un rugbyman professionnel, estime l'Irlandais. C'est élément gratifiant pour lui et son staff. Car cela montre qu'ils font un excellent travail.



Néanmoins, l'absence des cadres a été préjudiciable pour la Rochelle. Et leur retour sera sans aucun doute un plus. D'autant qu'ils auront à coeur de faire de grosses prestations pour effacer au plus vite la déception de l'élimination en quart. Ou tout du moins de l'atténuer en se concentrant sur un nouvel objectif.

Je ne sais même pas si j’ai regardé des matchs de rugby pendant trois semaines, j’ai coupé complètement. Du coup, je suis régénéré physiquement et mentalement.

Désormais retraité au niveau international, Atonio va pouvoir donner sans compter pour le Stade Rochelais jusqu'à la fin de la saison. Avec l'espoir de remporter un premier Brennus et de réaliser un incroyable triplé en Champions Cup. Après le quart, le Néo-Zélandais d'origine a totalement coupé avec le rugby pour se régénérer physiquement mais surtout mentalement.

La présence de sa famille venue de Nouvelle-Zélande l'y a aidé. "Je trouvais un peu violent le fait d’avoir perdu le dimanche soir et d’être déjà dispersé le lundi matin", a commenté le pilier via le Midi Olympique. Pour lui, comme pour les autres internationaux rochelais, c'est comme si la saison débutait à peine. Il a donc retrouvé ses coéquipiers de club avec beaucoup d'entrain et rencontré de nouveaux joueurs comme l'Anglais Jack Nowell.

"Je suis content d’être en club, c’est tout. Ça fait du bien de changer de décor. Et travailler encore avec La Rochelle pour aller chercher des titres." Mais avant de penser aux phases finales, il va falloir remettre le Stade Rochelais dans le wagon. Et ça commence dès ce samedi par une victoire, si possible bonifiée, face aux Bayonnais.

Il n'est d'ailleurs pas inquiet. Pour lui, le Top 14 est un marathon. Perdre plusieurs matchs d'affilée, ce n'est pas rédhibitoire. Du moins pour une formation comme la Rochelle qui possède le groupe pour jouer sur les deux tableaux. "Si tu commences à baisser la tête, bouder et faire la gueule dès aujourd’hui… elle va être très longue la saison." C'est là que l'expérience de joueurs comme Atonio sera un plus. Dès que la machine sera lancée, "avec le momentum, ça va rouler. On va faire comme les saisons précédentes." C'est tout le mal qu'on lui souhaite avant un repos bien mérité.