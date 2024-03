RUGBY. XV de France. 4 dépucelages au Millenium : les minots ont-ils convaincu ?

Alors qu'ils fêtaient tous leur première titularisation internationale, Meafou, Le Garrec, Depoortere et Barré ont tous donné envie de les revoir, face au Pays de Galles.

On dit que les voyages forment la jeunesse. Or, à Cardiff, ils étaient 4 à connaître leur première titularisation sur la scène internationale. Quatre à connaître un dépucelage grandeur nature sur l'écrin mythique du Principality Stadium. Et quatre à bénéficier d'une chance inouïe de se montrer au milieu d'un XV de France en reconstruction.

Certes, cette opportunité n'avait rien non plus d'un cadeau, mais puisque le monde du rugby est désormais unanime pour reconnaître que les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus ce que signifie "avoir froid aux yeux" et qu'on ne leur parle pas d'âge, les minots l'ont saisie !

Une première depuis Australie vs France 2021

Au milieu d'une ligne de 3/4 à 24 ans et demi de moyenne d'âge (sous l'ère Galthié, seul le 1er test face à l'Australie à l'été 2021 et le Écosse vs France d'août 2023 avaient déjà vu ça), les novices ont brillé, qu'ils s'appellent Nolann (21 ans et 10 mois), Nicolas (21 ans et 2 mois), Léo (21 ans et 6 mois) ou encore Louis Bielle-Biarrey (20 ans et 9 mois), pas néophyte mais juvénile.

Le Garrec a régné sur Cardiff, façon prince de Galles. Ses sorties de camp furent toutes très bonnes, sa vista intacte malgré le contexte et le pep's qu'il amenait en sortie de banc jusqu'alors fut permanent durant 68 minutes, cette fois. Depoortère n'a pas traversé le terrain comme il le fait avec Bordeaux mais fut mordant, malgré un repositionnement en numéro 12 pas simple à gérer pour lui, l'habituel second centre. Et en dépit d'une grossière erreur de défense sur l' essai de Williams, fut généreux, passeur et parfois aussi très juste, à l'image de son jeu au pied à suivre pour son pote LBB, qui faillit aboutir sur un essai.

Barré, lui, connut parfois un brin de déchet mais sembla animé tout du long par la confiance inaliénable qui coule dans ses veines depuis le début de saison. Sa taille (1m90) à l'arrière offrit de vraies certitudes et l'on regrettait même vraiment, à l'issue de la rencontre, que son association avec Thomas Ramos à l'ouverture n'ait pas été testée plus tôt dans ce Tournoi.

Alors que plusieurs crans plus bas et à défaut d'avoir éteint la fournaise galloise avec ses 145kg, Many Meafou (25 ans, 91 matchs pros) réalisait une prestation sérieuse, comme on lui avait demandé. En étant impérial sous les renvois, précieux en mêlée fermée et massif sur les points de fixation.