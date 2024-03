6 NATIONS. Vent de fraîcheur sur le XV de France : Depoortère, Barré et Meafou titulaires !

C'est désormais officiel, nous connaissons la composition du XV de France face au Pays de Galles, avec son lot de changements ! La jeunesse prime, la nouveauté également !

Un pack flambant neuf

Si les Gallois ont leurs principaux atouts devant, l'équipe de France aura de quoi répondre, et plus encore ! Face au XV du Poireau, le staff Tricolore a concocté une mêlée digne de ce nom, avec des revenants ! En première ligne, les inépuisables Baille et Atonio sont forcément titulaires, et encadreront Julien Marchand, qui retrouve le numéro 2, plus de six mois après l'avoir quitté !

Le Toulousain fera son retour avec deux autres copains, histoire de mettre un peu plus de liant en mêlée fermée. Vous l'aurez compris, Thibaut Flament et Emmanuel Meafou porteront les numéros 4 et 5. Le plus Belge des Français retrouve sa place après un mondial contrarié et des pépins physiques à répétition, tandis que Meafou fêtera sa première cape internationale, lui qui est un grand espoir à ce poste.

En troisième ligne, nous retrouvons encore un joueur du Stade Toulousain, avec François Cros qui enchaîne une quatrième titularisation de suite. De l'autre côté, Charles Ollivon tient son rang et sera accompagné de Grégory Alldritt, qui fait aussi son retour. Le Rochelais sera capitaine, et apportera toute sa puissance et son expérience.

Sur le banc de touche, les finisseurs n'ont pas de quoi rougir au vu de la qualité de l'effectif tricolore ! Peato Mauvaka sera remplaçant au talon, tandis que Georges-Henri Colombe et Sébastien Taofifenua assureront les rotations au poste de pilier. Ce sera aussi une première pour Colombe, après de belles prestations en club. Le grand frère Taofifenua, Romain, sera aussi présent, au côté d'Alexandre Roumat qui sera le couteau suisse en deuxième et troisième ligne. Pau Boudehent est le dernier remplaçant devant, et pourra aussi intervenir en troisième ligne.

Folie et jeunesse derrière

Si le pack de l'équipe de France reste expérimenté, la ligne de trois quarts ne le sera pas vraiment ! Mais qu'importe, le temps est au changement, et Galthié a misé sur la jeunesse pour défier le Pays de Galles. A la charnière, de l'inédit avec la titularisation de Nolann Le Garrec et de Thomas Ramos, qui n'ont encore jamais évolué ensemble. Le Racingman va donc connaître sa première titularisation en Bleu, tandis que Ramos n'a jamais porté le numéro 10 à l'échelle internationale.

Au centre, la nouvelle était attendue et elle est désormais officielle, Nicolas Depoortère sera bien titulaire en qualité de premier centre, quelques mois après avoir remporté à la Coupe du monde u20. Le Bordelais est associé à Gaël Fickou, qui effectuera son 89ᵉ match avec le XV de France !

Aux ailes, nous retrouvons les titulaires de base avec Louis Bielle-Biarey et Damian Penaud, qui viendront en aide aux petits nouveaux. Ils seront également là pour soutenir le jeune Léo Barré, qui est aussi lancé dans le grand bain et qui grille la priorité à Melvyn Jaminet. Le Parisien découvrira le Tournoi des 6 Nations au Principality Stadium de Cardiff.

Comme pour les avants, le banc des trois quarts est rempli de qualité, avec pour commencer Maxime Lucu, qui jouera les doublures, une fois de plus. À ses côtés, son coéquipier de club, Yoram Moefana, qui couvrira le poste de centre et d'ailier.