RUGBY. Suréquipée, La Rochelle possède les meilleurs troisièmes lignes du monde !

Parmi les innombrables qualités que compose l'effectif du Stade Rochelais, sa troisième ligne est sûrement le gros point fort. Focus sur un poste garni de joueur plus talentueux les uns que les autres.

Les internationaux comme vitrine

Lorsque l'on pense à la troisième ligne de La Rochelle sur les dernières saisons, le premier nom qui nous vient en tête est celui de Grégory Alldritt ! Forcément, le capitaine de l'équipe de France et du Stade Rochelais est une arme massive pour les "abeilles" qui sont enviées par tous les clubs européens.

En plus d’être un formidable leader, Alldritt est surtout le point central du système rochelais, et le plan de jeu tourne autour de sa puissance et de ses avancées balle en main. Rarement blessé, si ce n'est jamais, le Gersois enchaîne les saisons pleines, et tourne à environ 20 rencontres en moyenne avec La Rochelle depuis trois ans, en étant aussi performant en équipe de France.

Ensuite, viens se rajouter le jeune Paul Boudehent, qui dans le sillage d'Alldritt, est devenu un titulaire indiscutable au poste de troisième ligne aile. La saison dernière, l'international français a réalisé une saison exceptionnelle, avec 25 matchs pour 15 titularisations. De ce fait, c'est devenu un membre à part du XV de France, participant même à la Coupe du monde.

De l'autre côté de la troisième ligne, le bon vieux Levani Botia tient encore son rang, et reste un titulaire indiscutable, malgré ses 35 ans. Après une coupe du monde réussi avec les Fidji, Botia a enchaîné 14 matchs avec La Rochelle, tous en tant que titulaire. Au club depuis plus de 10 ans (2013), l'ancien centre s'est repositionné en troisième ligne avec le succès qu'on lui connaît.

Des doublures de luxe

Lorsque l'on vous dit qu'il n'y a aucun problème de troisième ligne à La Rochelle, on peut le voir dans la qualité de ses "finisseurs". Si Alldritt, Boudehent ou Botia sont des figures du club, ceux qui les remplacent lors des virées en sélection sont tout aussi bons, sans exagérer !

En premier lieu, comment ne pas penser à Judicaël Cancoriet, qui est certainement la meilleure recrue du club cette saison. L'ancien clermontois est arrivé sur la pointe des pieds à La Rochelle, mais il est déjà devenu indispensable aux Maritimes. Son activité, son leadership et sa générosité sur le terrain font de ce guerrier un futur titulaire, si ce n'est pas déjà fait. À seulement 27 ans et avec quatre sélections en Bleu, Cancoriet se relance de la meilleure des manières. Ce dernier a d'ailleurs déjà joué 21 matchs cette saison, dont 15 comme titulaire ! D'ailleurs, Ronan O'Gara et le staff rochelais lui ont passé le brassard de capitaine plus d'une fois autour du bras, preuve de la qualité du garçon.

Ensuite, évidemment, Yoan Tanga est une valeur sûre au poste de troisième ligne centre ! Convoqué régulièrement par Galthié en équipe de France, il ne compte que trois sélections en équipe de France, mais aurait pu en connaître bien plus sans l'ombre de son coéquipier. Cette saison, sans Alldritt, Tanga tient la baraque et a déjà joué 15 matchs titulaires. L'année prochaine, le natif de Bondy prendra la direction de Paris et du Stade Français, pour devenir un titulaire à part entière.

La jeunesse frappe à la porte

Si le Stade Rochelais compose avec des joueurs confirmés et expérimentés en troisième ligne, de jeunes pousses sont aussi sur le devant de la scène ! En quête de formation et soucieux de préparer l'avenir dès à présent, la direction rochelaise fait confiance à Matthias Haddad, âgé de 22 ans. Ce troisième ligne aile d'à peine 100 kilos est un pur produit du club, et a été freiné par les blessures ces dernières saisons. De la partie lors du premier sacre européen du club, il avait été titulaire et héroïque face l'armada irlandaise. Toutefois, ce dernier n'a joué que quatre matchs l'année dernière, avant de se re-blesser au genou. Il a également effectué quatre rencontres cette année, mais affichent de belles intentions et une envie de quitter cette mauvaise passe vers un avenir radieux.

Enfin, le petit nouveau en troisième ligne se nomme Oscar Jegou, et c'est un visage bien connu, car il a été champion du monde des moins de 20 ans cet été. Après un déboire estival, Jegou a réintégré le groupe professionnel et continue de faire ses gammes, doucement, mais surement. Face à Clermont le week-end dernier, il a d'ailleurs eu le droit à plus de 30 minutes de jeu, plutôt satisfaisantes.

