VIDEO. RUGBY. Ardie Savea boit de la potion magique et ridiculise ses adversaires avec un quadruplé !

Exilé au Japon depuis la Coupe du monde en France, Ardie Savea a observé une courte pause avant de renfiler les crampons au pays du soleil levant. Chaud devant, le All Black fait des dégâts.

Que devient le meilleur joueur du monde ? Seulement quelques mois après la Coupe du monde en France, le cadet des frères Savea refait parler de lui, au Japon ! Ce dernier, qui a quitté les Hurricanes la saison dernière, fait désormais le bonheur de la Japan Rugby League One. Dans la première division de rugby japonaise, le numéro 8 des Blacks joue pour Kobe Steel Kobelco Steelers.

Après huit matchs joués pour cette franchise, Savea et ses nouveaux coéquipiers se placent à la quatrième place du classement. Bien évidemment, l'enjeu sportif n'a pas été la principale source de motivation pour Savea, qui s'octroie un "break" et surtout une source financière conséquente.

Dans cette ligue qu'apprécient de plus en plus les joueurs néo-zélandais, Savea a pu retrouver des compagnons de route, avec notamment la présence de Richie Mo'unga, Aaron Smith ou encore Beauden Barrett. Ensuite, de véritables stars comme Laumape, Matushima, Qwaggua Smith ou bien Liam Williams sont aussi exilés au Japon.

RUGBY. 6 Nations. ''Il faudrait que l'Irlande joue à 13 pour que l'Angleterre gagne'', Heaslip lance les hostilités !

Un monde d'écart

Bien que le championnat japonais se soit drastiquement amélioré, et que l'afflux des joueurs étrangers lui permette de dresser un niveau de jeu décent, Ardie Savea reste quand même à des années lumières au-dessus !

En sept matchs, ce dernier avait planté trois essais, mais visiblement, il ne s'agissait que de l'échauffement ! Celui qui a réalisé un mondial XXL a livré une performance bluffante pour sa huitième rencontre face au Toyota Verblitz !

En 80 minutes de jeu, ce dernier a marqué 4 essais, a battu 16 défenseurs, a franchi nettement à quatre reprises, a gagné 179 mètres avec la balle et a réalisé 14 courses ! Évidemment, il a également gratté un ballon, effectué 10 plaquages et s'est même payé le luxe de faire deux offloads, et tout ça, en saluant Barrett et Smith présent en face.

Vous ne verrez rarement une fiche de statistiques aussi folle, sur un seul match ! Et en plus de cela, Savea a aussi pris le temps de faire le show sur son dernier essai, en sautant sur le dos pour aplatir le ballon ! À tout juste 30 ans, l'homme aux 81 sélections continue de s'amuser et d'inspirer toute une génération. Nous vous mettons la vidéo ci-dessous, les images parlent d'elles-mêmes.