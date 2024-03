RUGBY. 6 Nations. ''Il faudrait que l'Irlande joue à 13 pour que l'Angleterre gagne'', Heaslip lance les hostilités !

L'ancien numéro huit irlandais Jamie Heaslip estime que les chances de victoire de l'Angleterre face à l'Irlande dans le 6 Nations sont très minces.

Match au sommet samedi à Twickenham entre l'Angleterre et l'Irlande. Une rencontre aux airs de finale. En effet, c'est la dernière fois que les Irlandais se déplacent dans ce Tournoi. Et s'en fait offense aux Écossais. Il leur sera très difficile d'aller s'imposer à Dublin la semaine prochaine.

Leurs victoires sur le Trèfle se comptent sur les doigts d'une main en vingt ans et ils n'ont plus été victorieux en terres irlandaises depuis 2010 et un match à Croke Park. Quid des Anglais ? Possèdent-ils les armes pour faire douter une équipe qui ne "sait que gagner", pour reprendre les mots de l'ancien numéro huit irlandais Jamie Heaslip via la BBC.

Les derniers affrontements entre ces deux nations ont tourné à l'avantage de ses compatriotes, avec notamment un succès 32 à 15 en 2022. Les sujets de Sa Majesté n'ont plus été en tête au coup de sifflet final depuis 2020. Il faut dire qu'ils n'ont pas été aidés par leur indiscipline. L'an passé, Freddie Steward avait été exclu à l'instar de Charlie Ewels il y a deux ans.

Lors du match de préparation au Mondial en août dernier, c'est Billy Vunipola qui avait vu rouge tandis que Bundee Aki avait également quitté ses coéquipiers en 2021 sans que cela les empêche de gagner. Le résultat final va-t-il une fois de plus être impacté par une expulsion ? De l'avis d'Heaslip, c'est à cette seule condition que le XV de la Rose peut espérer l'emporter ce week-end.

"Je n'ai pas vu ce que disent les bookmakers, mais pour que l'Angleterre gagne, il faut que l'Irlande joue à 14 ou 13. Je pense que l'Angleterre a besoin de quelques tours dans son sac", commente celui qui a aussi représenté les Lions britanniques et irlandais à deux reprises. Le temps des défaites humiliantes en Angleterre, comme ce cinglant 57 à 15 de 2019 semble révolu.

L'ancien numéro 8 voit en cette équipe irlandaise ce qui a fait la force des All Blacks pendant tant d'années : cette mentalité de la gagne et cette confiance à toutes épreuves. "C'est un état d'esprit assez puissant qui les remplit de confiance. Cela me rappelle un peu cette équipe de Richie McCaw-Dan Carter avec la Nouvelle-Zélande. Cette période de 2007 à la Coupe du monde 2015 où ils étaient tellement dominants."

En pleine bourre, les Irlandais rêve d'un deuxième Grand Chelem de rang. Ce qui n'a jamais été réalisé dans l'ère du 6 Nations. Le tout, en établissant un record de points inscrits si d'aventure ils parvenaient à remporter leurs deux derniers matchs avec le point de bonus offensif. Mais avant de penser au titre et au Grand Chelem, il va déjà falloir l'emporter samedi. L'Irlande à l'aube d'une performance historique ? Vers un doublé inédit dans le 6 Nations 2024Et c'est là qu'Andy Farrell un rôle important à jouer en leur rappelant que rien n'est acquis. S'ils n'ont pas peur de défier les Anglais dans leur jardin, les chocs à Twickenham ne sont jamais une partie de plaisir. Si les Anglais ne sont plus en course pour le Grand Chelem après le revers en Ecosse, ils vont mettre un point d'honneur à rester invaincu à domicile dans ce Tournoi. Surtout, ils feront tout pour que l'Irlande n'inscrive pas son nom au palmarès de la compétition avant eux en réalisant ce formidable doublé.