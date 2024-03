6 NATIONS. Enfin les grands débuts en Bleu d’Emmanuel Meafou, l’arlésienne du XV de France

Attendu en Bleu depuis 1 an, Meafou va enfin pouvoir faire ses grands débuts en sélection dimanche face aux Gallois. Ce n’est donc pas un mythe…

A force d’en parler sans jamais le voir, on avait bien failli par croire qu’on n’en verrait jamais la couleur, de Many Meafou en Bleu. Lors du Tournoi 2023 déjà, le colosse (2m03 pour 145kg) né à Auckland s’entraînait avec les Tricolores et sa dizaine de coéquipiers toulousains à Marcoussis.

On a ensuite pensé le temps d’un instant que le 38 tonnes haut-garonnais serait du Mondial en France, avant que les lois de World Rugby concernant l’éligibilité d’un joueur étranger pour une sélection ne le rattrapent, lui et le staff des Bleus.

le numéro 5 de 25 ans avait obtenu la nationalité française, était devenu éligible après 5 ans de résidence en France. Puis vint le Tournoi 2024, ou l’on se disait qu’enfin, le XV de France allait pouvoir aligner la 2ème ligne du Stade Toulousain , si complémentaire. Puisqu’entre temps,, était devenu éligible après 5 ans de résidence en France.

se donnait une entorse du genou la veille du rassemblement avec les Bleus pour préparer la compétition, lors d’un match de Mais que nenni ! Flament était blessé depuis fin décembre quand Meafoula veille du rassemblement avec les Bleus pour préparer la compétition, lors d’un match de Champions Cup face à Bath . Le staff se voulait alors rassurant et indiquait que le golgoth du Pacifique serait rétabli pour le 2ème, ou le 3ème match, tout au plus.

Alors, plus de mauvaise surprise ? Ce dimanche, il devrait en effet bien débuter face au Pays de Galles et nous offrir sans modération ses 145kg sur l’axe droit tricolore. " Ce que nous attendons de lui ?, interroge Servat pour le Midi Olympique. Emmanuel apporte une joie de vivre contagieuse, sans oublier un potentiel physique hors norme. Avec ses 145 kilos, il est un véritable atout de puissance pour l'équipe, capable d’apporter son énergie tant offensivement que défensivement."

Et de compléter, lui qui l’a connu en 2018, lors de son arrivée en France, alors qu’il entraînait encore dans la ville rose. "Il a énormément progressé sur la hauteur de ses collisions, un aspect crucial pour exploiter pleinement son potentiel ". N’oublions pas que la NFL et le football américain lui faisaient les yeux doux…