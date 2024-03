XV DE FRANCE. Flament et Meafou en renfort, Depoortère lancé dans le grand bain, voici notre compo probable des Bleus !

Sans vraiment de surprises, la composition de l'équipe de France devrait connaître un vent de fraîcheur pour aller défier le Pays de Galles. Des renforts et des petits nouveaux sont attendus.

La deuxième ligne change

Face au Pays de Galles, ce pourrait être l'occasion de voir du nouveau dans le XV de départ de la bande à Galthié ! Forcément, il n'est pas question de tout changer, mais plutôt d'essayer de nouvelles combinaisons, et de relancer des anciens cadres.

Pour cela, un premier changement apparaît en première ligne, avec la titularisation de Julien Marchand, pas moins de six mois après sa dernière apparition avec le numéro deux dans le dos. Peato Mauvaka paye les frais de son début de Tournoi en dents de scie, bien qu'il reste un élément indispensable dans l'effectif du XV de France. Pour accompagner le Toulousain, les habituels Cyril Baille et Uini Atonio seront tous les deux titulaires.

Dans ce pack, le gros changement interviendra surtout en deuxième ligne, où Thibaut Flament et Emmanuel Meafou seront probablement titulaires ! Les deux hommes étaient les premiers choix du staff tricolore en ce début de compétition, avant de connaître des pépins physiques. Ce match face au Pays de Galles sera l'occasion de les voir évoluer ensemble sous le maillot frappé du coq, cette fois-ci ! Ce seront également les grands débuts de Meafou sur la scène internationale.

En troisième ligne, rien ne change si ce n'est le retour attendu de Grégory Alldritt, qui sera le capitaine côté tricolore. Ce dernier sera accompagné de François Cros et de Charles Ollivon, qui tiennent leur rang.

Ça bouge derrière !

Vous l'aurez compris, les principaux changements de cette équipe interviendront essentiellement dans la ligne de trois quarts, qui a été sujet à beaucoup de critiques face à l'Italie. On commence avec une charnière inédite, composée du jeune Le Garrec, qui devrait fêter sa première titularisation au Principality Stadium, avec à ses côtés, Thomas Ramos. Avec la blessure de Jalibert, le Toulousain serait préféré à Gibert et Hastoy !

Ensuite, la paire de centres sera, elle aussi, toute nouvelle, avec la titularisation de Nicolas Depoortère en qualité de premier centre, avec Gael Fickou pour l'aider. Le jeune Bordelais ferait donc partie de l'équipe qui commencera la rencontre à Cardiff, il a déjà été essayé avec les Racingmen à l'entraînement de ce lundi.

Aux ailes, rien ne change et Louis Bielle-Biarrey retrouvera sa place, tout comme Damian Penaud qui n'est pas vraiment inquiété. Au poste d'arrière, c'est encore une nouvelle tête qui devrait débuter le match, en la personne de Léo Barré, qui réalise une saison pleine avec le Stade Français.

Un banc en 5-3 ?

Au vu du nombre de changements dans la ligne arrière du XV de France, Fabien Galthié et son staff devraient s'orienter vers un banc en 5-3. Devant, Aldegheri, Mauvaka et Wardi assureront en première ligne, tandis que Woki et Boudehent seront les deux remplaçants en deuxième et troisième ligne.

Derrière, Maxime Lucu sera remplaçant, et devrait gérer la fin du match, naturellement. Ensuite, Antoine Gibert pourrait lui aussi connaître sa première cape sur le banc de touche des Bleus, en raison de la titularisation de Ramos à l'ouverture et de celle de Barré à l'arrière. Enfin, Yoram Moefana devrait continuer d'être un finisseur de luxe.