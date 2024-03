6 NATIONS. Tommy Reffell, le soldat de l’ombre qui pourrait bien pourrir la vie des Bleus à Cardiff

Joueur de l’ombre ô combien efficace, Tommy Reffell est probablement le meilleur gallois depuis le début du Tournoi. Dimanche, il pourrait bien poser de gros soucis aux Bleus et pointer du doigt leurs lacunes.

A la question que lui avait posée il y a quelques années par téléphone un représentant du XV de la rose "et si l’Angleterre vous appelait pour jouer pour elle", le garçon répondit sur un ton sec mais poli "je suis Gallois". Lui ? C’est Tommy Reffell, un p’tit gars de Pencoed - club qui a notamment vu débuter les illustres Gareth Thomas ou Gabin Henson - fier de ses origines qui se trouvent dans la campagne du South Wales. Au niveau du borough de Bridgend, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Cardiff, où les Diables Rouges recevront le XV de France, dimanche.

Un joueur de caractère, donc, qui le démontre sur le terrain. Tous ceux qui l’ont côtoyé évoquent, à ce propos, "un tempérament et une envie de gagner plus forts que les autres". Celui qui quitta sa Principauté chérie à 16 piges pour aller rejoindre l’académie de Leicester le prouve d’ailleurs dans chaque match de ce Tournoi des 6 Nations. Et depuis plusieurs saisons déjà en Premiership, dans lequel le rouquin compte déjà près de 90 matchs à 24 ans.



Mais si son nom ne vous est pas vraiment familier, c’est que Reffell est un joueur de l’ombre, un vrai. Maître du jeu au sol, plaqueur infatigable, le flanker aux 15 sélections fait preuve d’une activité à en perdre le souffle, sur le pré. Son match face à l’Angleterre en témoigne, de même que ses 46 plaquages depuis le début du Tournoi (2ème meilleur total), sa participation à plus de 120 rucks (numéro 1) ou encore ses 6 ballons grattés. Là encore, personne ne fait mieux.

Les Bleus, gare aux soutiens offensifs !

Dimanche, au Principality Stadium, le "jackal king" gallois sera bien évidemment titulaire. Et pourrait bien faire regretter aux Bleus leur manque de consistance dans les rucks depuis le début du Tournoi.

On ne compte plus en effet le nombre de fois où l’on vit les Tricolores traînards et donc en retard sur les soutiens offensifs en ce début d’année. Une faille fragrante face à l’Italie notamment, sur laquelle les Français ont travaillé durant cette semaine à Marcoussis.

