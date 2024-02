TOURNOI DES 6 NATIONS. ECOSSE/FRANCE : Rory Darge, chef des Highlands et roi du sol

Blessé lors de la 1ère journée, le flanker écossais Rory Darge (23 ans) devrait récupérer le brassard de capitaine, samedi. Une très mauvaise nouvelle pour les Bleus.

"Moi, tu me parles pas d’âge", pourrait-être son slogan. Il faut dire qu’à pas encore 24 piges, bandeau vissé sur la tête, il devrait fêter son premier capitanat avec l’Ecosse face au XV de France, samedi. Lui ? C’est Rory Darge, le flanker immensément prometteur dans son registre et - c’est désormais officiel puisque ce dernier n’a pas été retenu pour ce Tournoi - successeur désigné d’Hamish Watson.

6 NATIONS. Après Hamish Watson, je demande Rory Darge, la relève chez les plaqueurs/gratteurs en Ecosse

le flanker de Glasgow est tout simplement un phénomène. Si l’on connaît ses qualités exceptionnelles depuis ses débuts avec les Warriors en 2021, surclassé et capitaine des équipes jeunes du pays d’être désormais le co-capitaine des Scots avec l’enfant de l’Auld Reekie prend aujourd’hui un autre galon. Celui qui futdu pays d’être désormais le co-capitaine des Scots avec Finn Russell , après 15 sélections et 5 essais marqués. Râblé (1m86 pour 102kg) et musculeux comme son aîné de Manchester,

prodige du jeu au sol. Un profil proche du sol, au centre de gravité très bas et aux jambes bien ancrées, qui lui permet de (déjà) jouer dans la cour des Joueur remuant, difficile à faire tomber et qui couvre un terrain monstre lorsqu’il est sur le pré, le dit Darge est aussi et surtout un. Un profil proche du sol, au centre de gravité très bas et aux jambes bien ancrées, qui lui permet de (déjà) jouer dans la cour des Kwagga Smith ou Deon Fourie dans le secteur, par exemple.

", expliquait juste avant sa première cape en 2022 Greg Townsend, à la presse locale. Avant de poursuivre : " Rory nous apporte beaucoup, que ce soit avec ou sans le ballon. Si vous regardez ses performances et ses statistiques, il casse plus de " C'est un très bon chien-poubelle, très discipliné autour de la zone de ruck avec son timing et sa techniqueRory nous apporte beaucoup, que ce soit avec ou sans le ballon. Si vous regardez ses performances et ses statistiques, il casse plus de plaquages que la plupart des autres flankers en ce moment.

Il aime bien l'équipe de France

Deux ans plus tard, la donne est la même, mais avec 24 mois de bouteille et de maturité physique (+4kg) en plus. Autant d’arguments sur lesquels les Bleus ont dû particulièrement travailler cette semaine, aui plus est après la faillite en conquête face à l’Irlande.

D’autant que le meilleur plaqueur/gratteur de l’Alba aime tout particulièrement l’équipe de France : en 2 matchs face aux Tricolores, Darge a inscrit autant d’essais ! On vous l’a dit, le garçon n’est pas gêné par le ballon et sait à peu près se muer en tous les registres, sur un terrain.