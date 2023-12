CHAMPIONS CUP. 9 essais en 9 matchs et la dégaine de Jamie George : l'Aviron Bayonnais devra s'en méfier

Johnny Matthews, ce nom ne vous dit probablement rien. Et pourtant, le talonneur de Glasgow est le joueur le plus prolifique d'Europe cette saison, à égalité avec... Damian Penaud.

Qu’ont en commun George McGuigan, Tom Stewart et Harry Thacker ? Si vous suivez un petit peu le rugby européen dans son ensemble, vous savez probablement qu’ils jouent les trois talonneurs, c’est vrai. Mais au-delà de ça, ont aussi une sacrée appétence pour aller derrière la ligne adverse.

Le premier, de Gloucester, a par exemple inscrit 37 essais sur les 4 dernières saisons (en 73 matchs), le deuxième 16 lors de l'exercice passé en URC quand le petit Thacker (1m73), dynamique comme Schalk Brits, est devenu récemment le meilleur marqueur de l’histoire de Bristol avec 36 réalisations.

Pour aller plus loin, le dit Matthews a même inscrit 20 essais en 22 titularisations avec Glasgow depuis le début de sa carrière, et 32 en 58 matchs en tout. Des chiffres ahurissants, qui font de lui le marqueur le plus régulier, parmi les 3 grands championnats domestiques, derrière l’inévitable Penaud (encore lui !) et Cadan Murley. Et le 5ème meilleur marqueur de l'histoire des Warriors, devant des garçons comme Stuart Hogg ou Sean Lamont.

Une trajectoire particulière

Des performances qui l’ont même poussé à connaître, à 30 ans, sa première sélection lors du Mondial en France, face à la Roumanie, contre qui il avait d’ailleurs inscrit un essai. Pour changer. Et qui devraient lui permettre selon toute vraisemblance de disputer son premier tournoi des 6 Nations prochainement. Mais alors comment un talonneur peut marquer autant ? Et pourquoi explose-t-il seulement aujourd'hui, à 30 ans ?

Pour ce qui est de son parcours, sachez que Johnny Matthews est de Liverpool, et donc grand fan de football. Et qu'il dut traverser le mur d'Hadrien en 2017 pour tenter de prendre son destin entre ses mains. Pour aller jouer au rugby dans le championnat local écossais, qu'il survola, à son poste. Jusqu'à être signé par Glasgow en 2019, simplement pour couvrir les absences durant le Mondial, à la base. Avant de prolonger, encore et encore, et de devenir, donc, le 5ème meilleur marqueur du club aujourd'hui. Et pourquoi un jour le 1er ?