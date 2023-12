Vos Matchs de Rugby Stormers/La Rochelle et Harlequins/Toulouse à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Deuxième journée de coupe des champions ce week-end. La Rochelle se déplace en Afrique du Sud tandis que Toulouse va en Angleterre.

La semaine dernière, toutes les formations de Top 14 n'ont pas été à la fête. Le champion en titre rochelais a été battu à la maison par le Leinster. Une première pour les Irlandais après trois défaites de rang. Les Maritimes tenteront de relever la tête face aux Stormers mais la tâche ne sera pas facile.

Comme le Stade Rochelais, Toulon a été défait devant son public après un match face aux Chiefs qu'il semblait avoir en mains. Le déplacement sur le pré des Saints sera un vrai test pour des Varois qui enchaînaient les succès en championnat.

Même combat pour les voisins du Racing 92 et de Paris qui ont été respectivement dominés par les Harlequins et Sale. Deux gros morceaux au programme des rivaux avec Leicester pour les Parisiens à Jean-Bouin et une visite en Ulster pour les Racingmen.

Du côté de Bordeaux, la victoire facile au Connacht a mis l'UBB en confiance avant la réception de Bristol, mais il ne faudra pas lever le pied sous peine de connaître une désillusion.

Comme les Bordelais, les Toulousains ont fait le plein de points lors de la première journée face aux Gallois de Cardiff. Ce dimanche, ils devraient avoir une plus féroce opposition face à eux en Angleterre face aux Quins de Marcus Smith.

Après sa courte défaite à Bristol, le LOU accueillera les Sud-Africains des Bulls tandis que Bayonne jouera son premier match de Champions Cup à domicile contre les Écossais de Glasgow. Suite au nul décroché au Munster, les Basques peuvent rêver d'un premier succès historique.

CHAMPIONS CUP - 2e JOURNÉE

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

Bayonne Glasgow sur beIN 2 à 21h00

sur beIN 2 à 21h00 Northamtpton vs Toulon sur beIN 3 à 21h00

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Stormers vs La Rochelle sur beIN 1 à 14h00

Saracens vs Connacht à 14h

UBB vs Bristol sur France 2 à 16h15

Leinster vs Sale à 18h30

à 18h30 Lyon vs Bulls beIN 1 à 18h30

1 à 18h30 Ulster vs Racing 92 sur beIN 1 à 21h00

Cardiff vs Bath à 21h

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Exeter vs Munster sur beIN 1 à 14h00

sur 1 à 14h00 Harlequins vs Toulouse sur France 2 à 16h15

Paris vs Leicester à 18h30 sur beIN 2

En Challenge Cup, Clermont ira à Gloucester tandis que Montpellier accueillera les Ospreys dimanche. Samedi, Castres, vainqueur des Scarlets a rendez-vous sur la pelouse d'Edimbourg.

CHALLENGE CUP - 2e JOURNÉE

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

Scarlets vs Black Lion à 21h00

Gloucester vs Clermont sur beIN 5 à 21h

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Oyonnax vs Zebre à 14h sur beIN 4

Édimbourg vs Castres à 14h sur beIN 8

Trevise vs USAP à 16h15

Lions vs Newcastle à 16h15

Pau vs Dragons à 18h30

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Cheetahs vs Sharks

Montpellier vs Ospreys sur France 3 à 14h

