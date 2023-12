CHAMPIONS CUP. André Esterhuizen, ''le géant'' Springbok qui pourrait bien marcher sur la défense de Toulouse

Molosse de 1m93 pour 116kg, André Esterhuizen possède un physique comme il n’en existe que très peu, au centre du terrain. Son duel face à Pita Ahki s’annonce explosif !

Comme à Sigatoka, village fidjien ayant vu naître quelques-uns des joueurs les plus dominants physiquement de notre jeu (Nalaga, Nadolo, Qovu, Yato…), voir le jour à Pofchestroom est-il l’assurance de posséder une carcasse à faire peur aux gosses ? C’est dans cette ville au nom rêche située sur les bords de la rivière Vaal, au nord-ouest de l’Afrique du Sud, qu’un certain Rudolph Gerhardus Snyman - alias RG - a fait ses premiers pas. Mais parmi le groupe de Springboks champions du monde en France un peu plus tôt dans l’année, la première capitale de l’histoire du Transvaal n’a pas que "pondu", le plus impressionnant (2m07 pour 131kg). Mais aussi le plus gargantuesque de leurs 3/4 !

COUPE DU MONDE. RG Snyman, le géant Springbok qui mangeait des 2èmes lignes au p’tit-déj’Andriaan Pieter Esterhuizen est en effet lui aussi natif de là-bas. Surnom ? The Giant. Il faut dire que celui qui est plus connu sous le prénom d’André culmine à 1m93 pour 116kg et joue… premier centre. Un physique proche de celui de Duane Vermeulen qui évolue donc au milieu du terrain et qui n’a, qu’on se le dise, pas d’équivalent en termes de proportion à son poste sur la scène européenne.

Un duel face à Pita Ahki



Oui, puisque l’ancien numéro 12 des Sharks joue donc aux Harlequins depuis 3 ans maintenant. Un changement de cap qui fut "la meilleure décision qu’a prise" le centre aux 15 sélections avec les Springboks, pour le faire évoluer dans son jeu, avouait-il pour Planet Rugby. "Je ne pensais pas que ça serait aussi important dans ma carrière. Mais jouer dans une autre équipe, qui a un fort penchant pour le jeu d’attaque, a énormément contribué à mon développement. Je pense que je suis mieux armé aujourd’hui, que je suis un bien meilleur joueur qui comprend mieux le jeu."



Qu’on ne s’y trompe pas, le colosse de 29 ans est toujours une arme de destruction massive lorsqu’il vient défier la zone du 10 adverse (son activité favorite). Là, les défenseurs anglais peuvent en témoigner, eux qui l’ont élu meilleur joueur du Premiership en 2022. Tout comme Gaël Fickou, littéralement "traversé" par le fer de lance des Quins sur son essai en solitaire le week-end dernier. Une charge surpuissante au cœur du jeu qui laissait pantois le Tricolore le plus capé encore en activité (85), avant qu’il ne s’offre une course de plus de 40 mètres pour aller s’étaler de tout son long dans l’en-but de la Paris La Défense Arena.

VIDEO. Manu Tuilagi désosse le géant André Esterhuizen dans une collision à 225kg au milieu de terrainMais Esterhuizen a aussi beaucoup progressé dans sa capacité à faire jouer après lui, et autour de lui. De même que dans son jeu sans ballon et dans sa capacité à utiliser, si besoin est, son pied gauche. Bref, un garçon qui s’épanouit pleinement dans le jeu pratiqué par les Harlequins tout en leur conférant une autre dimension physique, derrière. Et qui fera face à Pita Ahki, ce dimanche contre Toulouse, dans un duel on ne peut plus attendu par les puristes du poste de centre.

CHAMPIONS CUP. Harlequins vs Toulouse : doit-on s’attendre au match le plus spectaculaire de l’année ?

En septembre dernier, à Marseille, les deux numéros 12 s’étaient déjà affrontés lors de la coupe du monde, et ce pour la première fois de leur carrière. Une fois n’est pas coutume, le sécateur tongien du Stade Toulousain avait largement subi les débats face au golgoth sud-af, ayant toutes les peines du monde à mettre au sol (2 plaquages manqués sur lui) celui qui avait parcouru 54 mètres avec le ballon, cassé 5 plaquages et mis sur le reculoir tous les défenseurs tongiens ce jour-là.



On vous l’a dit, Le Géant ne blague pas. Et dimanche, au Stoop, l’une des premières missions des Stadistes sera donc de contrer la puissance d’Esterhuizen au milieu du terrain pour empêcher les Londoniens de jouer derrière lui. Eux dont - comme les Toulousains, finalement - les qualités de vitesse et de gestuelle font si mal lorsqu’ils évoluent dans l’avancée. Revanche est prise, pour Pita Ahki…