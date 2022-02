VIDEO. Manu Tuilagi désosse le géant André Esterhuizen dans une collision à 225kg au milieu de terrain

Généralement, quand vous rencontrez l'épaule droite de Manu Tuilagi, vous en ressortez au minimum secoué. André Esterhuizen des Quins l'a appris à ses dépens.

On ne vous apprendra rien en vous disant que Manu Tuilagi est l'un des joueurs les plus effrayants de la planète. Lorsque son corps le laisse un peu tranquille, le centre de 30 ans reste l'un des garçons les plus dominants physiquement à son poste, aussi bien ballon en main que défensivement. D'ailleurs, son retour avec l'Angleterre pour la 3ème journée du 6 nations pourrait faire le plus grand bien à un XV de la Rose pas franchement reluisant en ce début de Tournoi et en manque de densité au centre du terrain.

Pourtant, comme tout le monde, Tuilagi (1m85 pour 112kg) s'est déjà fait bouger le temps d'une action et sa suprématie physique remise en question. Et quand les Sale Sharks ont affronté les Harlequins il y a 10 jours, on aurait pu se dire que Manu trouverait à qui parler en la personne du Sud-Africain André Ersterhuizen. Celui que l'on surnomme "The Giant" marche en effet sur l'Angleterre cette saison, là où sa puissance terrible (1m93 pour 113kg) mais aussi sa qualité technique font d'énormes dégâts chaque week-end. Et pourtant, que nenni ! Servi au cordeau après un départ de son numéro 8, le Springbok (8 capes) s'est littéralement fait découper par son vis à vis d'origine samoane, dans un choc à 225kg, donc. Qu'Esterhuizen le sache : on ne chippe pas comme ça la vedette à celui qui fait frémir le Premiership depuis maintenant plus d'une décennie.