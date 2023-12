CHAMPIONS CUP. Harlequins vs Toulouse : doit-on s’attendre au match le plus spectaculaire de l’année ?

Équipes très joueuses, constituées de joueurs bâtis pour cela, les Harlequins et Toulouse se retrouvent dimanche en Champions Cup pour un match qui s'annonce exceptionnel. Trois ans qu'on attendait ça !

Pour dire vrai, cela fait désormais près de 3 ans qu’on attendait cette affiche. Qu’à chaque intersaison, on espérait que ce match soit programmé. Alors on ne vous cache pas que ça fait désormais près de 6 mois et le mois de tirage au sort des poules en juin, qu’on a coché cette date du 17 décembre à 16h15.

Il faut dire que ce match entre les Harlequins et le Stade Toulousain est probablement l’opposition entre les deux équipes les plus joueuses du vieux-continent. Parfois à outrance, souvent dans le désordre, mais qu’importe : leur salut passe (presque) toujours par le jeu. Si vous connaissez tous la philosophie de la maison rouge et noire, qui a retrouvé son efficacité le week-end dernier en en collant 50 à Cardiff , vous êtes sceptiques quant à ce qu’on vous raconte sur les Quins ? Peur qu’on soit un brin racoleur ?

Voilà un embryon de preuve par les chiffres, déjà : cette saison et dans les standards des précédentes, d’ailleurs, les Londoniens tournent à une moyenne de 28 points inscrits par match, et près de 3 essais . Une équipe résolument offensive, qui régale l’Angleterre et l’Europe du rugby de par sa folie depuis 3 ans maintenant, grâce notamment à une charnière Care/Smith exceptionnelle. Malgré leurs 12 ans d’écart, le vétéran et le crack du Stoop carburent main dans la main et avec une complémentarité qui fait d’eux la meilleure association 9/10 d’Angleterre de ces dernières saisons. Même si celle entre Ben Spencer et Finn Russell , nouvelle cette année, a aussi une sacrée gueule.

Bref, deux esthètes de ce jeu, qui ont bien sûr cette capacité à enflammer le jeu et trouer les défenses adverses, mais qui ont également beaucoup progressé pour gérer les matchs et savoir les gagner. A l’image de la victoire des Quins sur la pelouse du Racing dimanche dernier grâce à un Marcus Smith au sommet, alors qu’ils étaient menés 28 à 17 à l’approche de l’heure de jeu.

Des cannes et des troncs d'arbre

Mais le génie de Manille, aussi doué soit-il, ne fait pas que des différences seul grâce à son fameux pas de l’oie ou sa vista. L’ouvreur de 24 ans est aussi un maestro pour mettre ses coéquipiers dans les bons espaces grâce à son sens du jeu, l’incertitude qu’il amène sur les défenses et ses fameuses passes laser, qu’il affectionne tant.

Bref, une équipe taillée pour le jeu, en plus de posséder un pack avec quelques poutres (Marler, Launchbury, Evans, Dombrandt…) qui lui a fait dominer le Racing dans tous les secteurs. Le Stade Toulousain sait donc à quoi s'attendre, alors que ce déplacement à quelques encablures de Twickenham n'aura rien de l'opposition de la semaine dernières face aux Gallois. Puisse Toulouse, et sa dizaine d'internationaux, être sur la même longueur d'ondes que les Bleus lors de leur dernière venue dans la capitale anglaise...